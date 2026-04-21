Falleció Luis Puenzo, director de «La Historia Oficial», primer Oscar argentino

Luis Puenzo, el célebre director argentino, falleció el 21 de abril de 2026 a los 80 años, dejando una huella imborrable en la cinematografía nacional. Fue el primer argentino en ganar un Premio Oscar, un hito que marcó un antes y un después en la historia del cine en el país.

Su obra maestra, La historia oficial, recibió el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986, un reconocimiento que posicionó a Argentina en el mapa del cine global y que continúa siendo un referente de la producción cinematográfica local.

Una Trayectoria Comprometida

A lo largo de su carrera, Puenzo se destacó no solo por su talento como director, sino también como guionista y productor. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Gringo viejo y La peste, así como su última película, La puta y la ballena, que refleja su compromiso con el arte y la cultura.

El Reconocimiento de Argentores

La noticia de su muerte fue recibida con profundo pesar por la comunidad cinematográfica. Argentores, la entidad que agrupa a guionistas y creadores, expresó sus condolencias a familiares y amigos, destacando la trascendencia de Puenzo en la cultura argentina.

El Impacto de La Historia Oficial

El 24 de marzo de 1986, La historia oficial no solo ganó un Oscar, sino que también se convirtió en un símbolo para el país. Este filme, que explora la memoria y el pasado oscuro de Argentina, ha influenciado a generaciones de cineastas y espectadores.

Un Inicios Brillantes

Su carrera despegó en 1973 con la película infantil Luces de mis zapatos. Desde sus inicios, se notó su creatividad y capacidad para conectar con el público, evidentemente en su trabajo en el filme colectivo Las sorpresas.

Un Reconocimiento Internacional

Puenzo también fue aclamado en festivales internacionales, recibiendo además un Globo de Oro y el Premio Cóndor de Plata. Su nominación por el Mejor Guion Original junto a Aída Bortnik en la misma ceremonia que su Oscar es prueba de su versatilidad y talento.

La Ceremonia del Oscar

En el escenario del Dorothy Chandler Pavilion, Puenzo hizo un emotivo agradecimiento mientras recordaba el histórico golpe militar en Argentina, señalando su compromiso de no olvidar y seguir soñando. Su discurso resonó no solo como un agradecimiento, sino también como una declaración de esperanza para el futuro del país.

La figura de Luis Puenzo permanecerá viva en la memoria de todos aquellos que aman el cine y valoran su impacto en la cultura argentina. Su legado perdurará a través de sus obras y su influencia en generaciones futuras de cineastas.