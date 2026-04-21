Textilana SA, productora de sweaters Mauro Sergio, solicita concurso preventivo

La histórica marca marplatense Mauro Sergio enfrenta tiempos difíciles. En un contexto de consumo en declive y creciente presión de las importaciones, Textilana SA ha solicitado un concurso preventivo para reestructurarse y seguir operando.

Un Pasado Complicado

La solicitud se hizo pública el 20 de abril de 2026, y la empresa describe esta medida como un «reordenamiento estratégico» para asegurar su continuidad. Este concurso preventivo, una herramienta legal que permite a las empresas renegociar sus deudas bajo supervisión judicial, busca evitar la quiebra y mantener la actividad.

Un Comunicado que Refleja Confianza

Textilana emitió un comunicado donde afirma que el objetivo principal es «garantizar la plena operatividad» y «proteger el valor de la marca». La firma también aseguró que este proceso no impactará en el abastecimiento a sus clientes, reiterando su compromiso con el país.

Decisiones Difíciles en un Entorno Hostil

En el comunicado, la empresa enfatiza que es vital tomar decisiones responsables para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y cumplir con sus compromisos. Estas declaraciones llegan tras varios meses de incertidumbre, donde en noviembre de 2025 se suspendieron a 170 trabajadores y en marzo de 2026 se abrió la posibilidad de más suspensiones.

Caída del Consumo y Aumento de Importaciones

El contexto que enfrenta Textilana es sombrío. La industria textil de Argentina ha visto un descenso considerable en su producción, con un 18% menos en agosto de 2025, debido a bajas en ventas y un aumento en productos importados. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria reportó que seis de cada diez empresas han enfrentado caídas en sus ventas, y un 80% de ellas considera la falta de demanda como su principal desafío.

Impacto en el Empleo y la Producción

La crisis no solo es económica, sino que también está afectando el empleo. Desde la CIAI se reporta la pérdida de casi 29,000 puestos de trabajo en todo el sector textil e indumentaria, lo cual representa una caída del 13%. Este clima de inestabilidad se agrava a medida que más empresas reportan operar muy por debajo de su capacidad instalada.

Competencia Externa y Nuevos Desafíos

El aumento de importaciones y el crecimiento de plataformas de moda rápida como Shein y Temu han sumado presión al sector local. Ese fenómeno se traduce en costos más altos para los fabricantes argentinos, que lidiar con la competencia desleal de prendas importadas a bajo precio.

Representantes de la Industria en Alerta

Los recientes casos de empresas como Textilana y Fantome Group, que también pidió concurso preventivo, son reflejo del estrés continuo en la industria. Les preocupa cómo esta dinámica afectará la producción y la capacidad de las firmas para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Proyecciones Futuras para el Sector Textil

El panorama del sector textil se muestra cada vez más complicado, con demandas internas débiles y una apertura comercial que intensifica la presión competitiva. En este contexto, muchas empresas están buscando reestructuraciones para evitar desenlaces peores, una señal clara de los tiempos inciertos que acechan a la industria.