Pizzi: «Sin vacuna contra el sarampión, no se puede viajar al Mundial»

El infectólogo Hugo Pizzi alerta sobre el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos, Canadá y México, justo antes del Mundial de Fútbol. Con el regreso de eventos masivos, la vacunación se convierte en una prioridad crucial para quienes planean viajar.

El especialista enfatiza la necesidad de que los viajeros estén debidamente vacunados para prevenir contagios, especialmente considerando un preocupante rebrote de sarampión en la región.

La Amenaza del Sarampión

Pizzi advierte: «En América del Norte, el sarampión circula de manera insidiosa». Se registraron casos fatales en Texas y Chihuahua, lo que evidencia el peligro que enfrentan quienes no han recibido la vacuna. «Hoy en día, no se puede viajar sin la vacunación adecuada», subraya el infectólogo.

La Realidad de la Vacunación

El médico enfatiza que, aunque antes de la pandemia la tasa de vacunación era del 90%, esta cifra se desplomó al 70% tras el COVID-19. «El ideal es alcanzar el 95% para lograr la inmunidad colectiva necesaria», señala Pizzi, quien también menciona las preocupantes estadísticas de enfermedades evitables que han visto un aumento.

Un Problema de Salud Pública

Pizzi detalla que 11 niños murieron por tos convulsa, y pone de relieve que algunos de estos casos fueron resultado de la decisión de las madres de no vacunarse. Frente a la reticencia de ciertos grupos, algunas provincias están implementando medidas legales. «En Mendoza, por ejemplo, existen sanciones y no se descarta la detención de familias que no cumplan con el calendario de vacunación», agrega.

Reflexiones sobre el COVID-19

Finalmente, Pizzi reflexiona sobre la experiencia acumulada con la pandemia. «El COVID-19 ha cobrado la vida de 20 millones de personas. La vacunación ha demostrado ser vital», concluye al hablar sobre la importante labor de las vacunas implementadas a nivel global, resaltando la efectividad de varias de ellas en la salvaguarda de la salud pública.