Detienen a decenas de mineros turcos tras manifestarse por salarios impagos

Miles de voces se alzan en defensa de los derechos laborales en Turquía, donde un grupo de mineros ha tomado una postura firme frente a las injusticias salariales y condiciones laborales.

El pasado martes, la policía arrestó a numerosos mineros de Doruk Madencilik tras una marcha hacia el Ministerio de Energía en Ankara demandando salarios atrasados y lanzando una huelga de hambre frente al edificio. Con más de cinco meses sin cobrar, la situación se ha vuelto insostenible.

Protestas en Ankara: La Batalla por los Derechos Laborales

Los trabajadores, convocados por el Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros, iniciaron su marcha en la localidad de Mihalıççık, en Eskişehir, el 11 de abril. Desde entonces, su lucha ha resonado en la capital, reclamando no solo salarios impagos, sino también indemnizaciones y pagos por despido acumulados.

Durante los disturbios, el líder sindical Gökay Çakır y otros 31 mineros fueron detenidos el martes por la mañana, mientras intentaban acceder al ministerio. A pesar de la represión, la unión se mostró firme: «No vamos a ser detenidos por las detenciones. Venimos a Ankara en nuestras mortajas, aquí estamos», afirmaron en un comunicado.

Aumento de la Tensión y Respuesta de los Trabajadores

En medio de un cerco policial, los manifestantes continuaron su protesta la noche del lunes, haciendo ruido con sus cascos y exigiendo ser escuchados. «¿Alguien puede oír nuestra voz?», preguntó el sindicato en sus redes sociales. Al día siguiente, 110 mineros iniciaron una huelga de hambre en frente del ministerio, decididos a no desistir hasta que se atiendan sus demandas.

Exigencias de los Mineros

Los mineros han presentado un conjunto de demandas clave, que incluyen:

Pago total de salarios atrasados: Exigen el abono de varios meses de salarios no abonados y las compensaciones correspondientes por tiempo de servicio.

Exigen el abono de varios meses de salarios no abonados y las compensaciones correspondientes por tiempo de servicio. Eliminación de despidos injustos: Piden la recontratación de aquellos trabajadores despedidos, en particular, aquellos que eran miembros activos del sindicato.

Piden la recontratación de aquellos trabajadores despedidos, en particular, aquellos que eran miembros activos del sindicato. Condiciones de trabajo seguras: Reclaman la implementación de medidas adecuadas de salud laboral y seguridad, afirmando que la empresa les provee de equipos obsoletos.

Reclaman la implementación de medidas adecuadas de salud laboral y seguridad, afirmando que la empresa les provee de equipos obsoletos. Nacionalización de la mina: Buscan garantizar la sostenibilidad y la seguridad laboral a través de la nacionalización, buscando así un mayor control sobre sus condiciones de trabajo.

Trasfondo del Conflicto

La mina fue tomada en 2016 por el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) bajo acusaciones de vínculos con el movimiento Gülenista, siendo posteriormente transferida a Yıldızlar SSS Holding en 2022. Desde esta transferencia, se ha reportado un deterioro en los derechos laborales, reflejándose en la caída del número de trabajadores de 1,200 a apenas 250-300.

Yıldızlar SSS Holding, bajo la dirección de Sebahattin Yıldız, es conocido en los sectores de minería, energía y cerámica, y su expansión ha generado preocupación en torno a la protección de derechos laborales en sus operaciones.