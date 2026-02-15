Consejo de Médicos exige regulación para telemedicina y seguros por app

La Revolución de la Telemedicina: Seguridad y Regulación en el Horizonte de Córdoba

Las videoconsultas se han consolidado como una alternativa eficaz en el ámbito de la salud, pero su rápida adopción plantea interrogantes sobre su regulación y seguridad. En Córdoba, se avanza en la búsqueda de un marco normativo que garantice una atención médica confiable y segura.

Las videoconsultas se han convertido en una herramienta común en el sector salud, permitiendo a los pacientes gestionar recetas y consultas sin esperar en una sala. Sin embargo, su integración como parte de servicios ofrecidos a través de aplicaciones y billeteras virtuales ha abierto un debate necesario sobre su regulación.

La Necesidad de Normativas Claras

Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, enfatiza que no se trata de si la telemedicina debe existir, sino de cómo regularla de manera segura para todos los involucrados. “Es fundamental establecer normativas claras que garanticen la seguridad del paciente y del profesional médico”, comentó.

Sin una estructura regulatoria adecuada, el uso de la telemedicina puede conllevar riesgos. Oviedo advierte sobre la comercialización de servicios masivos que a menudo carecen de estándares de calidad. “Elegir un sistema que priorice la seguridad y el bienestar de los profesionales de la salud debería ser una decisión informada”, subrayó.

Identificación y Verificación Profesional

Uno de los principales desafíos de las consultas virtuales es la verificación del médico que atiende al paciente. Oviedo planteó la importancia de contar con una firma digital y un registro de competencia regulado por el Consejo de Médicos. “El paciente debe tener la tranquilidad de saber quién lo está atendiendo y que el profesional está habilitado en su provincia”, añadió.

La falta de un control eficaz en servicios que operan desde call centers plantea serias inquietudes. “¿Cómo puede un paciente estar seguro de que está hablando con un médico acreditado?”, cuestionó Oviedo, recordando que la normativa nacional exige que el médico que atiende esté matriculado en la región del paciente.

Complementariedad entre Consultas Virtuales y Presenciales

La telemedicina, aunque valiosa, no sustituye a la consulta presencial. Oviedo defendió que, si bien puede ofrecer soluciones para problemas actuales como la escasez de turnos con especialistas, es esencial mantener un balance. “Ambos tipos de consulta pueden coexistir, siempre y cuando existan regulaciones claras que aseguren su correcta utilización”, enfatizó.

El Consejo de Médicos está elaborando un proyecto para regular la telemedicina en Córdoba, anticipando un desarrollo normativo que impulse un uso seguro y eficiente de esta innovadora herramienta. Mientras tanto, el debate se intensifica en otras regiones, como Rosario, donde se han cuestionado modelos de atención médica a bajo costo impulsados por plataformas comerciales.