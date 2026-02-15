¿Rusia responsable del envenenamiento de Navalny? La epibatidina en el centro de la controversia

A medida que las tensiones entre Rusia y Occidente continúan, una nueva acusación surge en relación a la muerte de Alexéi Navalny, el prominente opositor político. Se alega que el Kremlin utilizó una potente toxina para llevar a cabo el envenenamiento.

Reino Unido, junto con varios países europeos, ha señalado directamente al gobierno ruso por la muerte de Navalny, ocurrida en 2024 en una prisión siberiana. Una investigación reveló la presencia de una sustancia extremadamente peligrosa, conocida como epibatidina.

¿Qué es la epibatidina?

La epibatidina es una neurotoxina que se encuentra exclusivamente en la rana dardo ecuatoriana, oriunda de regiones de Ecuador y Colombia. Según los expertos, esta toxina es 200 veces más potente que la morfina y actúa de manera devastadora sobre el sistema nervioso central.

Detalles del caso Navalny

Las autoridades británicas y sus aliados aseguran tener pruebas concluyentes de que Navalny fue envenenado con esta toxina. “La epibatidina puede causar diversos síntomas letales, incluyendo parálisis y asfixia”, indicó la toxicóloga Jill Johnson. Esto lleva a considerar que la administración de epibatidina fue intencional. Alastair Hay, profesor de Toxicología Ambiental, enfatizó que la toxicidad de esta sustancia puede aumentar con la combinación de otros medicamentos.

Investigaciones sobre el veneno

La epibatidina se analiza a través de técnicas avanzadas, que permiten identificarla mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas. “En los pocos casos documentados de envenenamiento por epibatidina, se trató de incidentes no mortales en entornos de laboratorio”, agregó Johnson.

La reacción de Rusia

Por su parte, el gobierno ruso ha desmentido estas acusaciones, calificándolas de “propaganda occidental”. La embajada rusa en Londres se mostró escéptica y cuestionó la credibilidad de alegar que tal veneno podría haber sido utilizado.

Consecuencias de la acusación

En el comunicado conjunto, los países europeos manifestaron que, dada la naturaleza de la toxina y los síntomas presentados, es probable que el envenenamiento haya sido la causa de la muerte de Navalny. Además, afirmaron que Rusia tenía tanto el motivo como la oportunidad para realizar tal acto.

Un final trágico

Navalny, de 47 años, había sido un símbolo de la lucha contra la corrupción en Rusia. Su muerte súbita en prisión generó una ola de condena internacional. La administración del veneno se ha convertido en un punto crítico en las relaciones entre Rusia y Occidente, evidenciando la profunda desconfianza existente.