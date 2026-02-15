Martita Fort: Su vida en la fábrica y su presente

Con un legado familiar marcado por su padre, Ricardo Fort, Martita Fort se abre paso en el mundo mediático, dejando atrás la timidez que le caracterizaba y abrazando su identidad única.

A medida que cumple 22 años, Martita Fort habla con claridad sobre su vida, sus sueños y las expectativas que tiene para el futuro, a la vez que reflexiona sobre la influencia de su padre en su trayectoria.

Un camino marcado por el legado de su padre

Martita, hija del recordado Ricardo Fort, conocido por ser un pionero en el mundo de las redes sociales, reflexiona sobre su crianza en Estados Unidos. Desde su infancia, la historia de su nacimiento mediante gestación subrogada fue vista como un acto de amor en un contexto que no comprendía su magnitud. «Estoy por cumplir 22 años y ya resolví varios temas. Este último año ha sido de crecimiento y nuevas oportunidades», menciona.

De la timidez al estrellato

La joven ha enfrentado sus temores y se ha acostumbrado a las entrevistas, buscando comodidad en el mundo del streaming. «Me siento más yo en este entorno que en la televisión tradicional. La conexión con el público joven es más auténtica y estoy aprendiendo mucho. Quiero crear mi propio espacio», confiesa entusiasta.

La experiencia en la fábrica de golosinas

Martita también trabajó en la empresa familiar de golosinas, pero la experiencia la llevó a buscar nuevos horizontes. «No había un conflicto puntual, solo comprendí que debía explorar otros caminos para ser más feliz», explica. Su hermano, Felipe, ha optado por seguir su propio camino creativo, una decisión que Martita respeta.

Mas allá del legado familiar

A pesar de la sombra de su padre, Martita desea crear su propio legado. «Me gusta la idea de poder ayudar en la edición de los mensajes de los chocolates, especialmente con algunas frases que él dejó», comparte. «La originalidad y la libertad eran parte de él, y me siento cada vez más parecida a su manera de ser.»

La vida familiar y el deseo de maternidad

Su conexión con la maternidad es profunda, expresando su deseo de ser madre joven. «Espero tener hijos pronto, porque quiero que mi madrina los conozca. La vida es efímera, y he aprendido a no proyectar tanto,» sostiene.

Reflexiones sobre el amor y la desconfianza

A pesar de nunca haber tenido una relación seria, Martita se muestra abierta al amor, aunque preferiría conocer a alguien dentro de su círculo. «Valoro la sinceridad por encima de todo, y no me dejo llevar por intereses ajenos», asegura.

El accidente y su conexión con el pasado

Recientemente, Martita vivió un accidente automovilístico que la afectó, sin embargo, se siente agradecida de que no haya habido consecuencias graves. La experiencia le ha provocado reflexionar sobre su vida y su deseo de seguir en conexión con el legado de su padre.

La imagen de su padre en la memoria colectiva

Para Martita, el recuerdo de Ricardo Fort sigue vivo en la memoria de quienes lo conocieron y aún resuena entre las nuevas generaciones. «Su figura, como el primer influencer argentino, sigue siendo relevante. Cada vez que pienso en él, siento su presencia y los consejos que me dejó,» concluye.