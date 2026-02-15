La City decide: ¿comprar, mantener o vender?

Los últimos informes financieros de Uber siguen generando interés en el mercado. A pesar de registrar cifras récord en ingresos y EBITDA, las proyecciones para el inicio de 2026 han dejado a muchos inversores en un estado de incertidumbre.

Los resultados del cuarto trimestre de Uber Technologies han llevado a una mezcla de opiniones entre los inversores. Si bien la compañía reportó ingresos de $14.370 millones, equivalentes a un crecimiento del 29% interanual, el pronóstico para 2026 no cumplió del todo con lo esperado, lo que ha afectado temporalmente su valor en bolsa.

Crecimiento Impresionante en Ingresos y EBITDA

Uber anunció un EBITDA ajustado de $2.490 millones, el más alto en su historia. Este beneficio no solo superó las expectativas del mercado, sino que también destacó el papel crucial del segmento de Delivery, que creció un 40% en EBITDA interanual. Además, la compañía logró un flujo de caja libre de $2.800 millones, marcando un aumento significativo del 65% interanual.

Desempeño de los Diferentes Segmentos

El crecimiento de Uber está impulsado principalmente por sus divisiones tradicionales: Mobility y Delivery. Ambas áreas han visto un aumento en usuarios activos y un incremento en la frecuencia de uso, lo que reafirma la robustez de su modelo de negocio. No obstante, Uber Freight continúa siendo un punto débil debido a la recesión en el transporte de cargas en Estados Unidos.

Proyecciones y Expectativas del Mercado

A pesar de resultados impresionantes, las proyecciones de Uber para el primer trimestre de 2026 han suscitado dudas. La compañía estima un EPS ajustado entre $0,65 y $0,72, inferior a los $0,75 esperados por los analistas. Sin embargo, muchos expertos consideran que este enfoque conservador en las proyecciones no debe interpretarse como una señal negativa, sino como una estrategia enfocada en la eficiencia.

Perspectivas de Valuación

Con un precio de acción alrededor de $100, Uber parece estar debidamente valorada, con un potencial de crecimiento considerable. El consenso del mercado estima un precio objetivo promedio de $108,7, representando un posible aumento del 45% respecto a su cotización actual de $74.

Opiniones de Inversores y Estrategias Futuras

El consenso en varias mesas de inversión revela que el 89% de las recomendaciones son «Comprar». Esto sugiere una fuerte confianza en el negocio. Para los inversores argentinos, Uber constituye una opción valiosa de diversificación y generación de caja continua.

Sin embargo, es fundamental que cada inversor evalúe su tolerancia al riesgo. Si la volatilidad de la renta variable no es de su agrado, podría ser prudente considerar la renta fija. La clave está en equilibrar retorno esperado con el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir.