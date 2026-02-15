Conflictos de Poder y Celos en el Gabinete Tras la Media Sanción de la Reforma Laboral

La Reforma Laboral Desata Tensiones Entre los Líderes Libertarios

La reciente media sanción de la reforma laboral ha revelado una inesperada fractura en el liderazgo del oficialismo libertario. Mientras Patricia Bullrich celebró su protagonismo con un video en redes sociales, la Casa Rosada recibió la noticia con desdén.

El video de Bullrich, acompañado por la famosa melodía de “Vogue” de Madonna, no fue bien recibido por todos. Aunque nadie se atreve a criticarla de manera abierta, las especulaciones sobre cómo este gesto podría afectarla han comenzado a circular en los altos despachos del Gobierno.

Un Triunfo con Sabor Amargo

A pesar de ser un hito en el Congreso desde la llegada de Javier Milei, el despliegue de Bullrich pone al descubierto las luchas internas de poder que han cobrado fuerza desde hace varias semanas. La ex ministra de Seguridad, conocida por su fuerte personalidad, está lidiando con cambios inesperados en su entorno político.

Los Conversatorios Interrumpidos

Previo al tratamiento del proyecto, Bullrich organizó eventos de promoción en Mar del Plata y en la Capital. Sin embargo, la intervención de la hermana del Presidente, quien llevó a Manuel Adorni como orador principal, marcó un golpe a su autonomía. Este movimiento se enmarca en la lucha por el control del liderazgo en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2027.

El Enfrentamiento con Monteoliva

La actual ministra Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich, busca consolidar su propia independencia a través de un discurso más riguroso sobre la inmigración. Monteoliva ha lanzado operativos de control en varias áreas, en un movimiento que busca fortalecer su imagen, mientras que el nuevo titular de la Agencia Nacional de Migraciones aún no ocupa su cargo.

Controversias y Dilemas de Seguridad

La ministra no solo ha cosechado aliados, sino también enemigos en la figura de Victoria Villarruel, quien cuestiona la falta de acción ante las amenazas a la Vicepresidencia. Esta situación ilustra la complejidad del manejo de las comunicaciones dentro del Gobierno, generando fricciones que podrían complicar aún más el panorama político.

Una Estrategia de Visibilidad

Villarruel ha comenzado el año haciendo notar su presencia en diversas provincias, asegurando un contacto continuo con la ciudadanía, algo que parece irritar a los hermanos Milei. En su participación en La Rioja, buscó mantenerse en el centro de atención, algo que refleja su intención de cultivar un perfil propio.

Desavenencias en el Senado

Durante la última sesión, Villarruel trató de frenar el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad, en una maniobra que no prosperó gracias al apoyo de Bullrich. Este tipo de confrontaciones internas sugiere que las tensiones no solo son evidentes, sino que son parte de una estrategia más amplia dentro del oficialismo.

El Futuro en Suspenso

A pesar de las divisiones, los altos funcionarios del Gobierno reconocen que la popularidad de la gestión de seguridad sigue siendo un activo importante, aunque con un saldo negativo. A medida que el panorama político continúa evolucionando, queda por ver cómo estas tensiones afectarán la estabilidad del oficialismo y su capacidad de gobernar en los próximos meses.