Gustavo Campos advierte: “Sin reformas estructurales este año, podrían no hacerse jamás”

El 2026 se perfila como un año clave para la economía argentina, ofreciendo un respiro significativo tras un tumultuoso 2025. Sin elecciones nacionales a la vista, las empresas miran hacia el futuro con renovado optimismo.

Después de un 2025 marcado por altibajos financieros y tensiones electorales, el 2026 se presenta como un periodo de calma y orden macroeconómico. La ausencia de elecciones hace que las empresas se sientan más cómodas para planificar e invertir.

Un Escenario de Previsibilidad

Para Gustavo Campos, socio de PwC Argentina, este nuevo contexto abre un panorama de mayor previsibilidad. Las proyecciones indican que la inflación podría estabilizarse entre el 20% y el 30%, lo que acompañaría un tipo de cambio más controlado. “La estabilidad es esencial para que los empresarios reanuden sus planes de inversión y generación de empleo”, explica.

Perspectivas Empresariales Optimistas

Una reciente encuesta de PwC revela que el 87% de los CEOs argentinos anticipa un crecimiento del PBI en 2026, y un tercio de ellos tiene expectativas “muy altas” sobre la economía. Este optimismo se apoya en la comparación con el turbulento pasado reciente, caracterizado por restricciones cambiarias y una inflación descontrolada.

Reflexionando sobre 2025

El año pasado fue calificado por Campos como “movido y extraño”, dividiéndose en dos fases: una inicial con expectativas positivas y otra marcada por la incertidumbre electoral que impactó negativamente en la economía. A pesar de ello, el año terminó con un semblante más tranquilo gracias a la ayuda internacional y a la confianza generada por el Gobierno hacia los mercados.

Expectativas para el 2026

“Este año, sin elecciones, las proyecciones son más tranquilas”, señala Campos. La inflación y el tipo de cambio parecen estar en un camino hacia la estabilidad, lo que ofrece a los empresarios la confianza necesaria para invertir. Sin embargo, aún queda el desafío de recomponer reservas del Banco Central, esencial para un crecimiento sostenible.

¿Qué Sectores se Impulsarán?

Los sectores como minería, energía y petróleo están llamados a mantener un crecimiento continuo en 2026. Sin embargo, el consumo sigue siendo una preocupación central para el modelo económico. “La recuperación del consumo depende de la reducción de tasas y el regreso del crédito”, advierte Campos.

Reformas Estructurales y su Significado

Las reformas estructurales son vistas como fundamentales. Campos destaca que sin la implementación de cambios laborales y fiscales, será difícil competir con las importaciones y fortalecer el comercio local.

Relaciones Internacionales

La relación con Estados Unidos también se destaca como un elemento crucial. El respaldo financiero de este país puede generar un clima de estabilidad en los mercados argentinos, consolidando el modelo económico.

Reflexiones sobre el Gobierno y el Humor Empresarial

En cuanto a la gestión actual, Campos reconoce aspectos positivos como el impulso al libre comercio y la desregulación. “El clima empresarial es bueno, aunque los nubarrones persisten con la caída del consumo”, menciona, apelando a la paciencia al considerar los cambios en el contexto económico actual.

Mirando Hacia el Futuro

El 2026 se define como un año clave para la implementación de reformas estructurales. “Si no se realizan este año, es probable que nunca se hagan”, concluye Campos, enfatizando la urgencia de actitudes proactivas en este tiempo de oportunidades.