Farmacias de Córdoba al borde del colapso por demoras en pagos del PAMI

El panorama de la salud en Córdoba se torna preocupante. Las farmacias advierten sobre el atraso en los pagos de PAMI, poniendo en riesgo la atención a jubilados en la provincia.

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba reveló que la obra social nacional enfrenta una crisis de liquidación, acumulando atrasos en las compensaciones por servicios ya prestados. A pesar de que se recibió un pago parcial recientemente, quedan pendientes al menos cuatro vencimientos, lo que equivale a un mes completo de facturación para las farmacias.

Laura Cornaglia, secretaria ejecutiva del Colegio, aclaró que esta problemática no se debe a decisiones arbitrarias de los farmacéuticos, sino a una restricción material que dificulta el abastecimiento. “Algunas farmacias tienen el crédito suspendido en droguerías, lo que afecta no solo a los afiliados de PAMI, sino a todos los pacientes”, expresó.

“La situación se ha agravado. La cadena de pagos se ha roto”.

Impactos Inmediatos en el Abastecimiento

El sistema de salud se sustenta en un delicado equilibrio financiero: las farmacias deben dispensar medicamentos y posteriormente recuperar esos fondos a través de reintegros. Cuando hay demoras, la situación se complica. La reposición de stock se vuelve incierta, afectando especialmente a las farmacias más pequeñas que dependen en gran medida de PAMI.

En Córdoba, los compromisos pendientes superan los 8,000 millones de pesos, un monto que altera gravemente la estabilidad financiera del sector, viendo su capacidad operativa reducirse.

Afectación Desigual: Pequeñas y Medianas Farmacias en Riesgo

Las farmacias de menor tamaño enfrentan la crisis con mayor vulnerabilidad, ya que entre el 70 y el 80% de su actividad depende de PAMI. “No tienen el mismo margen que las grandes cadenas y su funcionamiento está muy relacionado con la atención a jubilados”, aseguró Cornaglia. En muchas zonas, la capacidad de las farmacias de mantener sus operaciones está directamente ligada a la regularidad en los pagos.

A pesar de que en noviembre pasado PAMI refutó la existencia de una deuda significativa en Córdoba, el sector farmacéutico manifiesta que la situación ha empeorado, afectando los plazos establecidos y elevando los costos en un contexto inflacionario.

Acceso a Medicamentos en Riesgo

Las consecuencias de este desajuste son palpables. La interrupción en la cadena de pagos está obstaculizando el acceso a medicamentos esenciales, especialmente para quienes requieren tratamientos continuos. Nancy Manzano, residente de barrio Los Paraísos, comentó sobre las dificultades que enfrenta su familia para obtener la medicación necesaria para su esposo tras un accidente cerebrovascular: “No le estaban entregando los medicamentos que cubre PAMI”, relató.

“La dispensa de medicamentos podría sufrir interrupciones crecientes”.

Los retrasos en pagos convierten las necesidades de los pacientes en un desafío crítico que amenaza su salud y bienestar.

Cambios en la Cobertura del PAMI

Desde diciembre de 2024, el gobierno ha implementado restricciones en la cobertura total de medicamentos de PAMI, limitando la gratuidad a jubilados con ingresos menores a 1.5 haberes mínimos. Esto ha generado nuevos obstáculos para quienes dependen de la obra social, acentuando la problemática del acceso a los tratamientos.

Desafíos Estructurales en la Cadena de Financiamiento

Cornaglia destacó un desajuste progresivo en la cadena de financiamiento. Las droguerías, que suministran a las farmacias, están endureciendo sus condiciones debido a saldos impagos. “Las farmacias pagan semanalmente, pero las deudas se acumulan rápidamente”, indicó.

Este desfase crea un efecto que deteriora gravemente la funcionalidad del sistema, afectando también la estabilidad laboral en el sector. “No solo se resienten las reposiciones, sino también los pagos de sueldos y alquileres, lo que ya ha llevado a despidos en algunas farmacias”, advirtió.

La atención farmacéutica a jubilados representa un pilar fundamental en el funcionamiento del PAMI, y su sostenibilidad depende de un flujo regular de pagos y ajustes a la inflación. La actual crisis no solo genera incertidumbre en la continuidad de las prestaciones, sino que también plantea interrogantes sobre la viabilidad futura del modelo.

Situación de Clínicas Privadas: Una Presión Financiera Similar

El conflicto no se limita a las farmacias. Las clínicas privadas que forman parte de la red de atención a jubilados también enfrentan presiones financieras, aunque en Córdoba aún no se han interrumpido los servicios como en otras regiones. Recientemente, PAMI alega haber cumplido con los pagos correspondientes a enero, logrando descomprimir parcialmente la crisis.

Sin embargo, el sector continúa advirtiendo sobre un grave desajuste entre los costos reales de atención y los aranceles ofrecidos por la obra social, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema, afectando su funcionamiento y la calidad del servicio para los jubilados.