Consejos de Prefectura para una Navegación Segura

La Prefectura Naval Argentina compartió medidas esenciales para quienes disfrutan de la navegación en kayaks, canoas y botes, garantizando una experiencia segura durante la temporada estival.

Con el calor del verano a la vuelta de la esquina, la Prefectura Naval Argentina ha emitido un comunicado vital para los aficionados a los deportes acuáticos. El objetivo es minimizar riesgos y salvaguardar la vida en las aguas argentinas mientras se navega.

Consejos Clave para Navegantes

Las autoridades insisten en que todos los navegantes deben saber nadar y tener habilidades básicas en el manejo de sus embarcaciones. Además, es esencial nunca navegar solo, llevar siempre un chaleco salvavidas homologado y contar con un silbato para emergencias.

Equipamiento y Seguridad

Una buena visibilidad es fundamental en el agua. Por ello, se recomienda utilizar prendas y chalecos de colores brillantes para destacarse. También es crucial revisar la embarcación en busca de fisuras o filtraciones antes de salir.

Los navegantes deben estar equipados con:

– Una pala de repuesto.

– Cabo de proa y perimetral.

– Balde o achicador.

– En caso de navegar de noche, contar con una linterna de luz blanca.

– Un teléfono celular protegido en una bolsa estanca para facilitar el acceso.

Navegación Segura y Responsabilidad

Es imperativo permanecer dentro de los 200 metros de la costa y evitar aproximarse a embarcaciones a motor. Los navegantes de kayaks deben tener cuidado especial al cruzar frente a barcos de pasajeros, dado que su tamaño puede dificultar la visualización de una pequeña embarcación.

En caso de un vuelco, nunca se debe abandonar la embarcación, ya que el kayak, gracias a su flotabilidad, ofrece una mayor seguridad hasta que llegue la ayuda.

Recomendaciones para Menores

Se enfatiza que los menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto. Para embarcaciones tipo sit on top, es crucial no exceder la capacidad de carga especificada por el fabricante, dado que son embarcaciones más vulnerables.

Acciones en Caso de Emergencia

Ante cualquier incidente en el agua, contactar de inmediato al 106 (Emergencias Náuticas) o utilizar el canal VHF 16 para asistencia.