Maslatón: ‘Milei adopta la economía 100% Barrani, ¡todo vale ahora!’

La reciente aprobación de la ley de “Inocencia Fiscal” en el Senado ha generado opiniones divididas. Carlos Maslatón, analista financiero, presenta su visión sobre las implicancias de esta nueva normativa.

“La Economía Barrani está Aquí”

Maslatón sostiene que la llegada de Milei ha marcado un giro radical hacia una economía “100% Barrani”. Según él, esto supone la eliminación de las normativas anti lavado de dinero, convirtiéndolas en algo obsoleto “por hecho del príncipe”.

“Además, el mensaje de Caputo al Banco Nación refleja un desprecio por las regulaciones que, según él, han empobrecido al país”, agrega el analista en un extenso hilo en la red social X.

“¿Se permitirá que fluyan también fondos delictivos a raíz de esta ley?”, se cuestiona Maslatón. Su respuesta es contundente: “Ciertamente, pero parece que esta es la nueva dirección: dejar que la ‘plata negra’ circule”.

“Una Estrategia de Utilitarismo Social”

Según Maslatón, la lógica detrás de esta normativa es el “utilitarismo social”: “Es mejor que el dinero ilícito circule en la economía que se quede estancado”, argumenta. Afirma que esto facilitaría el seguimiento y control de esos fondos.

El analista se interroga cuál será la repercusión de Argentina en el ámbito internacional por esta decisión. “Seguramente habrá consecuencias, pero siempre se puede recurrir a Trump para suavizar las relaciones”, asegura.

“Frenar la Caída de los Mercados”

Maslatón también observa que hay un intento por estabilizar los mercados tras un prolongado periodo de crecimiento. “No se angustien, es parte del proceso; la caída del mercado es algo que se debe gestionar”, comenta.

“Aprovechar esta oportunidad podría servir a la clase política y empresarial para mostrar lo que han acumulado durante años”, concluye con un toque de ironía, dejando claro su perspectiva crítica sobre la situación económica nacional.