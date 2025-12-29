Rubén Daniele amenaza al Gobernador Llaryora: "Te vamos a encontrar donde estés"

Este lunes, la ciudad de Córdoba fue escenario de una protesta masiva liderada por sindicatos estatales, en respuesta a las decisiones del Gobierno provincial que buscan aumentar los descuentos y aportes para solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Un Epicentro de Conflicto en el Corazón de la Ciudad

La movilización, que tuvo lugar en el centro cordobés, generó disruptivas complicaciones en el tránsito, culminando con un acto significativo frente al Centro Cívico del Bicentenario. Agrupaciones del sector público se unieron para expresar su descontento.

Rubén Daniele alza la voz por los trabajadores

El secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Rubén Daniele, fue uno de los principales oradores de la jornada. Criticó fuertemente las políticas del gobernador Martín Llaryora, acusándole de poner sus ambiciones políticas por encima de las necesidades de los empleados estatales. “Lo único que tiene en la cabeza es su reelección en 2027”, exclamó, enfatizando cómo el Gobierno busca avanzar en detrimento de quienes “pusieron el pecho” durante la pandemia.

Advertencias que generan controversia

Las palabras de Daniele no pasaron desapercibidas; amenazó con que los sindicatos lo buscarían “donde esté”, incluso “debajo de la cama”, en repudio a los cambios en el sistema previsional. Este tipo de declaraciones desató un intenso debate político, reavivando la discusión sobre los límites en el discurso sindical.

Antecedentes y Consecuencias

A pesar de los problemas legales previos que ha enfrentado Daniele por manifestaciones pasadas de naturaleza similar, él mantuvo su posición. La tensión entre la Provincia y los sindicatos se intensifica, con pronósticos de continuidad en las medidas de fuerza si no se producen cambios favorables en las propuestas oficiales.

Un Conflicto que Amenaza con Escalar

En un contexto de creciente conflictividad, los sindicatos mantienen su postura firme contra los planes del Gobierno provincial, lo que podría llevar a un prolongado enfrentamiento entre ambas partes, afectando la relación del Gobierno cordobés con el sector estatal.