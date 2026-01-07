Consejos Esenciales para Gestionar Tu Dinero en 2026

El nuevo año trae consigo la oportunidad ideal para reordenar nuestras finanzas y establecer hábitos que impacten positivamente en nuestro bolsillo. Aquí te ofrecemos consejos claros y prácticos para lograrlo.

Claves para el control financiero: ingresos, gastos y deudas

Elena Alonso, CEO de Emerald Capital, brinda recomendaciones precisas para reorganizar tu economía diaria y alcanzar el ahorro necesario, sin recurrir a fórmulas complicadas. «Conocer tus gastos fijos y variables es clave», comenta. Es fundamental tener una visión clara de tu situación financiera, no solo en el presente, sino también en el futuro cercano. La información de tus cuentas bancarias y resúmenes te ayudará a hacer un análisis completo.

Además, crear una lista de deudas es esencial. Incluí todas tus obligaciones, ya sean con familiares o entidades financieras. También tené en cuenta tus deseos en comparación con tus necesidades para ayudar a clarificar tus prioridades.

Definiendo objetivos claros

El siguiente paso en este proceso es establecer metas concretas. Muchas personas se sienten perdidas porque no tienen un rumbo definido. «Es crucial trabajar con un propósito claro», alerta Alonso. Crear un fondo de emergencia y considerar un fondo de retiro son los primeros pasos recomendados.

Presupuesto: La herramienta fundamental para tu economía de 2026

Una vez que hayas claro tus ingresos y gastos, la elaboración de un presupuesto se convierte en una necesidad. «Sin un registro adecuado de tus finanzas, será difícil mantener el control», enfatiza. Un presupuesto te permitirá visualizar cuánto ingresas, cuánto sale y en qué se gasta el dinero, brindándote un panorama real de tu situación financiera.

No es necesario que sea algo complejo; una simple hoja de cálculo o una aplicación en tu celular son suficientes para gestionar tus finanzas de manera efectiva.

Ahorra antes de gastar: el hábito que te cambiará la vida en 2026

Alonso también destaca la importancia de adoptar el hábito de «ahorrar antes de gastar», incluso si es una pequeña cantidad. «El propósito es aumentar progresivamente ese monto de ahorro para no comprometer tu futuro financiero», explica. Este simple cambio te proporcionará estabilidad y tranquilidad a la hora de tomar decisiones importantes.

Aviso: Lo que debes evitar este verano para no perjudicar tu economía

Con la llegada de la temporada de viajes, es vital tener precaución con el uso de tarjetas de crédito para compras en dólares. «Es crucial prever cómo se pagará, ya que a menudo, no se tiene el dinero disponible en ese momento», advierte Alonso. De no hacer la planificación adecuada, podrías terminar pagando precios exorbitantes por tus compras.