Parrilla con 65 Años de Éxito: ¡Siempre con Cola!

Descubre Perales: La Parrilla Marplatense que Seducirá tu Paladar

Mar del Plata se prepara para recibir a turistas en busca de sol, diversión y, por supuesto, excelente gastronomía. Entre los clásicos que nunca fallan, la parrilla Perales se destaca, ofreciendo un festín que no arruinará tu bolsillo.

La parrilla Perales es un emblema culinario de Mar del Plata, conocida por su delicioso lechón, que se puede disfrutar todo el año. Esta tradición familiar no solo ha sobrevivido el paso del tiempo, sino que se ha consolidado como un lugar donde la calidad y la atención son primordiales.

Un Legado Familiar de Sabor

Detrás de cada asado en Perales está la familia Perales, que ha mantenido viva la llama del fuego durante tres generaciones. Su especialidad, el lechón, no es su única atracción, dado que la variedad de platos y la dedicación a la calidad explican su popularidad.

El Encanto de un Comedor Tradicional

A pesar de estar algo alejada del bullicioso centro, Perales atrae a quienes buscan una auténtica experiencia argentina en un ambiente familiar y acogedor. Aquí, la sencillez se convierte en el atractivo principal: porciones generosas y precios razonables siempre son un plus.

El Comienzo de una Gran Historia

La historia de Perales comenzó en el club Kimberley de Mar del Plata en los años sesenta, donde Pablo Perales y su esposa, María Matilde, ofrecieron las primeras carnes asadas a los vecinos del barrio. Su hijo, Jorge, aprendió el arte del asado desde muy joven, una práctica que se convirtió en parte de su vida.

Crecimiento y Diversificación

Con el tiempo, la popularidad del lugar creció, lo que llevó a la familia a abrir su propio local en la casa familiar. Además de las famosas carnes, las empanadas y pastas caseras también empezaron a formar parte del menú, ayudando a atraer tanto a locales como a turistas.

La Innovación que Marcó la Diferencia

En la década de los setenta, cuando la escasez de carne vacuna impactó al país, Pablo decidió ofrecer un plato menos común: el lechón. Esta elección no solo los ayudó a sobrevivir, sino que se convirtió en su sello distintivo y los posicionó como un clásico marplatense.

Famosos y Tradición

A lo largo de los años, muchos personajes célebres como el Negro Olmedo, Carlitos Balá y Susana Giménez han sido clientes frecuentes de esta parrilla, que sigue siendo un referente. Hoy, la tradición continúa con una nueva generación que se encarga de llevar adelante el legado.

Una Carta de Sabor Intenso

La propuesta de Perales gira en torno a buenos cortes y porciones abundantes. Los visitantes pueden disfrutar del asado banderita, bife de chorizo, y el emblemático lechón, siempre acompañado de guarniciones clásicas como papas fritas o ensaladas.

Postres que Dejan Huella

No se puede pasar por alto el flan con dulce de leche, un postre casero que es una verdadera delicia y que ha conquistado los paladares de muchos.

El Rey del Asado: El Lechón

El lechón se prepara a diario, asando cortes frescos que se agotan rápidamente. Su precio, alrededor de $30.000, incluye salsa provenzal y se sirve en porciones ideales para compartir. Sin embargo, se recomienda reservar, ya que puede haber larga espera en temporada alta.

Un Ritual de Fuego y Sabor

La preparación del lechón empieza temprano, con el fuego encendido a las cuatro de la tarde, asegurando un resultado jugoso y con una piel crujiente que invita a disfrutarlo con las manos.

Parrilla Perales se encuentra en San Lorenzo y Dorrego, Mar del Plata. Abren todos los días por la noche durante la temporada. Para reservas, contacta al: 9 223 302-5975 e Instagram: @parrillaperales.