Consejos para Mantenerse Seguro en las Playas de Brasil

Las vacaciones en Brasil son un momento esperado por muchos argentinos, pero la creciente ola de estafas digitales puede arruinar la experiencia. Conoce cómo protegerte mientras disfrutas de tu viaje.

Brasil es uno de los destinos preferidos por los argentinos, pero hay que estar alerta: al igual que en Argentina, las ciberestafas están en aumento.

En el periodo de enero a noviembre de 2025, aproximadamente 3,1 millones de argentinos visitaron el país vecino, y más de la mitad de ellos optaron por Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, que ofrece integración con plataformas como Mercado Pago, Ualá y otras.

El Peligro de Pix: Estafas Comunes en las Playas Brasileñas

El juez penal Carlos Richeri advirtió que muchos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento de los turistas sobre cómo funciona Pix. «Crean una sensación de urgencia en la víctima, generando miedo», señaló. En un video viralizado, Richeri describió tres modalidades de estafa que afectan a los argentinos en Brasil.

1. Golpe de Maquininha

Esta estafa se da cuando compras a un vendedor ambulante. Mientras realizas una transacción sencilla, un cómplice te distrae, y el vendedor modifica el precio a uno exorbitante sin que te des cuenta.

Consejos para Evitar Problemas

El experto en cibercrimen Julio López recomienda que, al pagar, siempre mantengas tu vista en el visor del dispositivo de pago y nunca entregues tu tarjeta a un desconocido.

Estafas Telefónicas: No Caigas en la Trampa

Richeri también mencionó un tipo de estafa donde los delincuentes llaman haciéndose pasar por empleados del Banco Central de Brasil. Pueden contactarte por WhatsApp utilizando un perfil que parece legitimo. «No contestes», advierte, ya que te hablarán en portugués para intentar obtener información personal bajo el pretexto de problemas técnicos.

López añadió que es común que se reciban llamadas mencionando tu viaje a Brasil. «Cada uno tiene su ‘George Clooney’, refiriéndose a casos de personas que han transferido dinero a estafadores creyendo que se trataba de alguien famoso».

Malware Oculto: Cuidado con los Códigos QR

Richeri alertó sobre una estafa más compleja donde se ofrece un QR para descargar una aplicación que supuestamente brinda beneficios. «Esta app, en realidad, contiene malware que puede vaciar tus cuentas», advirtió.

«Recuerda: no es lo mismo escanear un QR para acceder al menú de un restaurante que uno que exige que descargues una app», enfatizó Richeri, destacando la importancia de no descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, como App Store o Play Store.