Dólares ‘cara chica’: El Banco Nación aceptará billetes de cualquier antigüedad tras la Inocencia Fiscal

La inminente Ley de Inocencia Fiscal y la extensión indefinida del programa de recepción de billetes antiguos de dólares dan un giro significativo a la situación de quienes tienen dólares fuera del sistema tradicional en Argentina.

Nuevas Oportunidades para los Tenedores de Dólares

El Banco Nación ha confirmado que aceptará billetes de todas las series de dólares, incluidos los de diseño antiguo, tan pronto como entre en vigor la Ley de Inocencia Fiscal. Esta medida promete facilitar el proceso para quienes buscan regularizar sus tenencias de dólares fuera del circuito financiero formal.

Un Cambio en la Regla del Juego

El Banco Central (BCRA) modificó su normativa en noviembre, permitiendo que los bancos reciban depósitos de billetes viejos y deteriorados sin una fecha límite. Esto sustituye la restricción que se aplicaba hasta fin de año 2025, brindando a los clientes la libertad de llevar sus dólares «cara chica» a ventanilla sin límites ni condiciones especiales.

Proceso de Recepción Simplificado

Las entidades financieras ahora podrán recibir billetes, verificar su autenticidad y enviarlos al BCRA, que se encargará de su destrucción. Este mecanismo, que no conlleva costos adicionales para los bancos, simplifica el proceso de regularización de activos en dólares.

Impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Aprobada recientemente, esta ley busca facilitar la regularización de activos que han permanecido fuera del sistema financiero. Aunque aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, su entrada en vigor es esperada con gran interés, especialmente por su potencial infracción a normativas antilavado.

Preocupaciones en el Sector Bancario

Según fuentes del sector bancario, existe preocupación ante la posibilidad de que algunos bancos privados no acepten los dólares no declarados. Ante esta incertidumbre, el Banco Nación se posiciona como una alternativa confiable, prometiendo aceptar dólares de todas las series y condiciones.

Beneficios y Condiciones del Nuevo Sistema

El programa de recambio de dólares viejos, que se había implementado desde agosto del año pasado, ahora facilita la incorporación de billetes a la normalidad financiera. La eliminación de restricciones proporciona una mayor flexibilidad tanto para las entidades bancarias como para los usuarios.

Qué Debes Saber para el Cambio de Billetes

Para participar en el proceso de cambio, los billetes deben tener al menos el 50% de su superficie, y su denominación y medidas de seguridad deben ser identificables. Aquellos que no cumplen con estas condiciones serán gestionados en depósitos regulares.

Expectativas de los Usuarios y las Autoridades

Mientras se aguarda la promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal, la comunidad financiera observa con atención cómo se desarrollará este nuevo marco regulatorio. La decisión del Banco Nación de aceptar billetes de cualquier serie ofrece una vía para aquellos que buscan reintegrar sus dólares a la economía oficial.

El contexto actual, marcado por una normativa ampliada para la circulación de dólares y la entrada en vigor de leyes que fomentan la regularización de activos, redefine las dinámicas del mercado financiero argentino.