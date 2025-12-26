Construcción mira hacia 2026 con expectativas cautas tras un año irregular

La industria constructora en Argentina enfrenta un panorama complejo a finales de 2025, marcada por la inestabilidad y la incertidumbre respecto al futuro. Un análisis reciente revela las preocupantes cifras que afectan a este sector vital.

El sector de la construcción ha demostrado un notable retroceso hacia finales de 2025, con niveles de actividad que aún no logran recuperarse tras la llegada de la nueva administración. Según un informe de la consultora Empiria 481, la situación plantea serias inquietudes sobre la recuperación del sector.

Desempeño Actual de la Construcción

Durante octubre, la actividad constructiva experimentó una disminución del 0,5% en comparación con el mes anterior, aunque mostró un incremento interanual del 8%. A pesar de esta mejora temporal, el desempeño acumulado de 2025 indica un incremento del 7,9%, dejando a la industria un 20,7% por debajo de los niveles registrados en noviembre de 2023.

En noviembre, los costos de la construcción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentaron un 2%.

Perspectivas de Caída en Noviembre

Las proyecciones para noviembre no son alentadoras. Indicadores tempranos sugieren una nueva contracción en la actividad, con caídas esperadas del 7,1% en el índice Construy y del 7,7% en los despachos de cemento. Mientras tanto, la demanda de insumos para la obra pública se incrementó 16% interanualmente, los materiales para la construcción privada permanecen estancados. Cabe destacar que el asfalto, esencial para las obras públicas, es el único insumo que supera los niveles de finales de 2023, aunque sigue alejado de sus picos históricos.

Impacto en el Empleo y las Empresas

El declive también afecta el empleo en el sector. Al cierre de septiembre, se contabilizaban 389.430 trabajadores registrados, un 3% más que el año anterior. Sin embargo, desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025, se ha perdido la increíble cifra de 64.000 empleos. Esta reducción abarca cerca de la mitad de los empleos perdidos en toda la economía durante este lapso. Además, en los últimos dos años, alrededor de 2.100 empresas constructoras desaparecieron, una caída del 10%.

Proyecciones para 2026: Cambios en el Horizonte

De cara a 2026, las expectativas siguen siendo cautelosas. La consultora Empiria prevé una leve mejora en la actividad constructiva, impulsada por costos estables y alguna posibilidad de reducción. Sin embargo, el financiamiento aún es limitado y los precios de venta no reflejan adecuadamente el nuevo contexto económico.

El repunte en las operaciones inmobiliarias ha comenzado a alentar a los empresarios, con un incremento en las perspectivas optimistas: del 9,7% al 10,5%, mientras que el pronóstico de deterioro cayó al 21%.

Oportunidades de Crecimiento

Las oportunidades de mejora podrían surgir de un mayor uso de insumos importados, nuevas fuentes de financiamiento y un reimpulso del crédito hipotecario, especialmente a partir del segundo trimestre del año. La liberación de dólares depositados en bancos podría también inyectar capital significativo al sector de la construcción, a pesar de que el Gobierno ha moderado expectativas sobre esta medida.

Crédito Hipotecario: Altibajos Recientes

El crédito hipotecario ha mostrado un comportamiento errático. Después de fuertes desembolsos en octubre, donde se alcanzaron los USD 370 millones (un aumento del 50%), noviembre vio una reducción drástica a USD 183 millones, el registro más bajo de 2025. Esta fluctuación se debe a altas tasas de interés y la cautela en el mercado bancario.

Costos de Construcción en Noviembre

La Cámara Argentina de la Construcción ha proporcionado el Indicador CAMARCO, el cual registra la variación de los costos de construcción. En noviembre, este indicador reflejó un aumento del 2%, alcanzando 18.534,9 puntos, con un acumulado anual del 20,7%.

Por otro lado, el costo de materiales alcanzó 21.055,9 puntos, con un incremento mensual del 1,5% y un acumulado del 19,7%. En tanto, los costos laborales en el sector subieron 3%, con un acumulado anual del 22,7%.