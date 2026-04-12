Consumo estancado: el 70% de los argentinos percibe inestabilidad en los precios

En medio de un complejo panorama económico, las dinámicas de consumo en Argentina están experimentando transformaciones significativas que redefinen la relación entre los consumidores y las marcas.

Diego Kupferberg, experto en inteligencia comercial de Taquión, abordó en Canal E la actual metamorfosis del consumo masivo en el país. A pesar de los desafíos económicos, presenta un contexto donde la oferta se amplía y los hábitos de compra se adaptan rápidamente.

Una Nueva Realidad Económica

Kupferberg destaca que, si bien la disminución del consumo es evidente, hay tendencias positivas como “la apertura de importaciones” que permiten a los consumidores acceder a una variedad más amplia de productos en las góndolas.

La Percepción Social y la Estabilidad de Precios

Un dato relevante es la percepción de los argentinos respecto a los precios: “Más del 70% de la población siente que no hay estabilidad”, a pesar de que la inflación parece desacelerarse. Además, un 30% de los encuestados valora la mayor diversidad de productos disponibles, incluyendo marcas importadas.

Evaluación Crítica del Consumidor

No obstante, una mayor oferta no se traduce necesariamente en un aumento del consumo. Kupferberg explica que los consumidores están “evaluando más cuidadosamente cada compra”. Este cambio indica un comportamiento más racional y planificado en el proceso de compra.

La Inseguridad de la Lealtad del Comprador

El fenómeno del consumidor “infiel” es ahora crucial para entender el nuevo panorama del mercado. “Ya no hay lealtad a las marcas. Los consumidores eligen más por conveniencia que por convicción”, enfatiza el especialista. Este cambio se debe a tres elementos clave: precio, presentación del producto y la búsqueda de nuevas experiencias.

La Nueva Estrategia de Compras

Los hábitos de compra han evolucionado; la gente cada vez planea más sus adquisiciones. “Las compras mensuales son cada vez menos frecuentes; ahora se trata de “ir pasando los días” con compras periódicas”, detalla Kupferberg. Este enfoque está vinculado a la búsqueda de ofertas y promociones específicas.

Así, muchos consumidores optan por realizar sus compras en lugares donde hay promociones, optando por los descuentos ofrecidos a través de sus tarjetas o billeteras digitales. Esta tendencia no solo evidencia un cambio en la conducta del consumidor, sino que también plantea un nuevo desafío para las marcas, que deben adaptarse a un público más informado y exigente.