Conflicto inesperado entre un diplomático argentino y su embajador en Madrid

La reciente reorganización de la embajada argentina en Madrid ha desatado una serie de tensiones internas, destacando un enfrentamiento notable entre el embajador Wenceslao Bunge Saravia y un funcionario de menor rango. Este último, con un trasfondo político fluctuante, se ha convertido en el foco de atención por sus críticas y lealtades cambiantes.

En el centro de la controversia se encuentra Alejandro Nimo, un representante comercial que ha llevado su descontento a las redes sociales. Detrás de su posición oficial, Nimo ha cultivado una imagen pública muy vinculada a los movimientos libertarios que apoyan al presidente Javier Milei, alimentando así la disputa interna.

La Insubordinación de Nimo: Críticas y Reacciones

Nimo, quien ha ganado notoriedad por su activa promoción de la «batalla cultural» que impulsa Milei, ha acusado a Bunge Saravia de haberlo despojado de su oficina, un lugar que considera crucial para sus labores. En su mensaje en redes, se describió como una «víctima» y aseguró que no recibió explicaciones sobre su desplazamiento.

Un Desplazamiento Controversial

“Hola a todos, me desperté hoy en España viendo un masivo apoyo de los amigos de la Libertad por una agresión que sufrí ayer dentro de nuestra Embajada”, expresó Nimo en su reciente publicación. Afirmó que su oficina no solo era un lugar de trabajo, sino un símbolo de su enfoque en atraer inversiones hacia Argentina.

Desafíos al Embajador: Una Nueva Frontera

La declaración de Nimo se interpreta como un desafío abierto a la autoridad del embajador. Según fuentes de la Cancillería, Bunge habría solicitado la remoción de Nimo, pero se encontró con una negativa. Este clima de tensión refleja no solo un conflicto personal, sino también diferencias ideológicas dentro del ámbito diplomático.

Un Pasado Político Complicado

Nimo arribó a su cargo con antecedentes de respaldo político, pero su carrera ha estado marcada por controversias. Además, ha mantenido desacuerdos notables con funcionarios de carrera en la embajada, como el ex embajador Roberto Bosch, quien lo acusó de violar normativas diplomáticas.

Reacciones desde el Entorno de Milei

En sus comunicados, Nimo ha afirmado contar con el respaldo de Milei y ha criticado públicamente al embajador por su falta de alineamiento con las políticas de austeridad que promueve el presidente. “Creo que en eso no está en sintonía y las veces que he tratado de llevarle un plan para reducir notablemente el gasto de la embajada se negó incluso a recibirme», afirmó Nimo.

Una Batalla en Redes Sociales

A través de Twitter, ha acumulado un apoyo significativo de sus seguidores, quienes se alinean con su visión. Su enfoque en las imágenes que adornan su oficina destaca su cercanía a la administración de Milei, generando aún más polémica en la comunidad diplomática.