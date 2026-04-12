Campo en Crisis: Caída del Petróleo, Aumento del Fertilizante

La preocupación crece entre los productores agrícolas argentinos, que enfrentan un panorama desalentador a pesar de la reciente alza en los precios internacionales de los cultivos. La complicada situación del mercado global de fertilizantes añade presión.

Últimamente, las noticias internacionales para el sector agropecuario argentino son desalentadoras. Aunque el aumento en el precio de los productos de exportación podría ser motivo de celebración, el incremento acelerado de los insumos derivados del petróleo opaca estas buenas nuevas. El costo de los fertilizantes, esencial para el próximo ciclo agrícola, sigue siendo un obstáculo considerable.

El Aumento de los Fertilizantes y su Impacto

A pesar de que el petróleo ha experimentado una caída del 13% en sus precios recientemente, la urea, un insumo crítico para la fertilización, apenas se ha movido, con una reducción de solo 1,8%. Actualmente, el costo de la tonelada de urea se mantiene un 51% por encima de los precios previos al conflicto en Medio Oriente. Por su parte, la soja en el mercado de Chicago, aunque muestra un ligero rebote, todavía se encuentra por debajo de los picos alcanzados a fines de marzo.

Relación Soja-Urea: Un Cambio Preocupante

El verdadero desafío para los productores radica en los márgenes de ganancia. Actualmente, se requieren 1.65 toneladas de soja para comprar una tonelada de urea, un aumento notable frente a la relación de 1.12 anterior al conflicto. Si se ajustan estos números teniendo en cuenta la retención del 24% en la exportación de soja, el panorama se vuelve aún más complicado: cada tonelada de urea implica 2.17 toneladas de soja en el puerto de Rosario.

Optimismo Oficial en Contraste con la Realidad

A pesar del optimismo expresado por el gobierno, que prevé ventas agroexportadoras por USD 42,000 millones, el sentimiento entre los productores es de preocupación. Las quejas sobre la disminución de márgenes de rentabilidad son comunes, afectando especialmente a aquellos con mayores obligaciones financieras.

La Advertencia de los Expertos

En un momento de crisis económica, muchos analistas sugieren reducir la inversión en fertilizantes. Sin embargo, esto podría resultar contraproducente, ya que una menor aplicación de fertilizantes ahora generará cosechas más bajas en el futuro. Además, la situación podría empeorar, pues los expertos prevén una baja en el precio de la soja mientras los costos de los fertilizantes se mantienen rígidos.

Geopolítica y Escasez de Fertilizantes

La situación en Medio Oriente, donde Irán es uno de los principales productores de urea, ha exacerbado la crisis. Las hostilidades han perturbado la producción y distribución, lo que ha llevado a una escasez global de insumos esenciales. Informes destacan cómo la guerra ha aumentado los costos de insumos como el azufre y el amoníaco. Argentina, que depende en un 80% de importaciones para cubrir su demanda de fertilizantes, no puede escapar a esta presión.

Soja en Dificultad y Crecimiento del Maíz

Frente a un panorama donde la soja pierde fuerza, el maíz se perfila como el cultivo destacado del año. Gracias a la alta demanda de etanol y al cambio en el negocio cárnico, donde se favorece el engorde de ganado pesado, este cereal ha visto un incremento en su precio. Esta dinámica puede resultar beneficiosa para los productores de maíz, quienes están encontrando un mayor mercado local a pesar de las dificultades.

Desde la siembra hasta la cosecha, el ambiente es tenso en el campo argentino, donde las decisiones que se tomen hoy influirán en el futuro de la producción agrícola. A medida que los costos continúan aumentando, la capacidad de los productores para adaptarse a estas condiciones desafiantes será crucial para su supervivencia.