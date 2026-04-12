De Paul y Silvetti: La dupla argentina que llevó a Inter Miami al empate ante New York

Inter Miami se enfrenta a New York Red Bulls en un emocionante encuentro de la Major League Soccer, con Lionel Messi liderando al equipo que busca recuperar el ritmo tras su empate en el debut del Nu Stadium. Con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la Conferencia Este, el conjunto dirigido por Javier Mascherano contará también con Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti en el once inicial.

El partido comenzó con Messi como protagonista indiscutible. Apenas dos minutos después del pitido inicial, el astro argentino retrocedió para enviar un pase largo a Silvetti, quien fue derribado en el área. Sin embargo, el árbitro no consideró que se hubiera cometido falta. New York, por su parte, mostró una presión intensa encabezada por Adri Mehmeti, un mediocampista estadounidense de solo 17 años, lo que permitió a las Garzas avanzar en el campo.

A los 6 minutos, Messi combinó con Germán Berterame tras un tiro de esquina, dejando al delantero mexicano en una buena posición, aunque este desperdició la oportunidad de abrir el marcador.

En el minuto 14, un rápido contraataque de New York cambió el rumbo del encuentro. Julian Hall, un prometedor delantero de 18 años, se escabulló por el lado de Sergio Reguilón y asistió a Jorge Ruvalcaba, quien encaró al arquero Dayne St. Clair y lo superó, poniendo a Inter Miami en desventaja en su nueva casa.

Tras el gol, el equipo local tomó la iniciativa. A los 23 minutos, De Paul tuvo la oportunidad más clara del partido al quedar mano a mano con el arquero Ethan Horvath, pero su remate fue detenido por el guardameta.

A medida que avanzaba el partido, la presión alta de New York dificultó la generación de ocasiones para Inter Miami. Messi, incluso, se vio obligado a retroceder a posiciones más defensivas para intentar involucrarse en el juego y ayudar al equipo en la salida del balón.

Sin embargo, la insistencia del conjunto local dio frutos. A tan solo un minuto de finalizar la primera mitad, un centro de Rodrigo De Paul encontró a Mateo Silvetti, quien, posicionándose en el segundo palo, empujó la pelota y logró el empate. El marcador al finalizar el primer tiempo quedó 1-1, dejando abiertas las posibilidades para una emocionante segunda mitad.