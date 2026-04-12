Las Águilas Reales Podrían Regresar a Inglaterra Tras Más de 150 Años

Inglaterra podría estar a las puertas de revivir la presencia de un ícono natural: el águila real. Después de más de 150 años de ausencia, este majestuoso ave de presa podría volver a surcar los cielos ingleses.

Una Historia de Extinción y Esperanza

El águila real, que solía ser común en la Inglaterra de Shakespeare, ha estado prácticamente ausente desde la muerte de su último ejemplar nativo en 2015. Este descenso en su población se debe a la persecución histórica por parte de granjeros y cuidadores de caza, quienes las consideraban una amenaza para el ganado.

Nueva Oportunidad para la Reintroducción

Recientemente, un estudio de Forestry England ha revelado que el país ahora tiene la capacidad de soportar poblaciones de águilas reales. El informe identifica ocho «zonas de recuperación» adecuadas, principalmente en el norte de Inglaterra, lo que abre la puerta a un plan de reintroducción que podría comenzar con la liberación de ejemplares juveniles a partir del próximo año.

Compromiso del Gobierno

La secretaria de medio ambiente, Emma Reynolds, ha anunciado un financiamiento adicional de 1 millón de libras para facilitar este programa de recuperación. «Estamos comprometidos con la protección de nuestra fauna nativa más amenazada, y eso incluye devolver especies icónicas como el águila real a nuestros paisajes,» afirmó Reynolds.

El Futuro del Águila Real en Inglaterra

En Escocia, las poblaciones de águilas reales se han recuperado a niveles récord gracias a esfuerzos de conservación. Algunos ejemplares han sido rastreados volando hacia el sur, lo que genera optimismo sobre su posible asentamiento en Inglaterra.

Mike Seddon, director ejecutivo de Forestry England, destacó la importancia del estudio para guiar futuros esfuerzos de recuperación, subrayando la necesidad de colaboración con comunidades locales y organizaciones de conservación.

Un Pasito Más hacia la Sustentabilidad

Este esfuerzo es parte de un compromiso más amplio del gobierno británico para detener la disminución de especies y restaurar la biodiversidad. Con un financiamiento total de £60 millones para tales iniciativas, se espera cumplir con objetivos cruciales para el año 2030.