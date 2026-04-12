El agro exige una actualización urgente de la ley de semillas

Modernización de la Ley de Semillas: Urgente Debate en la Agroindustria Argentina

La Fundación Barbechando impulsa una transformación imprescindible en una normativa que ha quedado obsoleta desde hace décadas, enfrentando hoy los intereses de los productores y la industria semillera.

En una reciente aparición en Canal E, Guadalupe Antía, directora de relaciones institucionales de la Fundación Barbechando, destacó la necesidad crítica de modernizar una legislación que data de 1973. “Estamos ante un marco normativo totalmente desactualizado”, subrayó Antía, al referirse a un tema que ha generado debate durante años.

Intereses Opuestos en la Revisión de la Ley de Semillas

A pesar del consenso existente sobre la necesidad de modificar la ley, las opiniones divergen en torno a la forma de hacerlo. “Hay un acuerdo general en que se deben implementar cambios, pero esto no elimina los diferentes intereses en juego que complican la negociación para alcanzar una legislación equilibrada”, explicó Antía.

La urgencia de la situación radica en encontrar un balance entre fomentar la innovación en la industria y garantizar el acceso de los productores a semillas con reglas claras. “La ideal es una ley que no solo impulse la innovación, sino que también permita a los productores acceder a semillas bajo un sistema transparente y controlado”, agregó Antía.

<p Uno de los temas más críticos en la conversación gira en torno al compromiso que Argentina adquirió en sus negociaciones con Estados Unidos. En este sentido, Antía detalló: “Argentina se comprometió a que cualquier modificación relacionada con la rectificación del artículo 91 sea debatida y votada en el Congreso”.

La Actualidad de los Productores Agrarios

Antía compartió la perspectiva actual del conflicto: “Los productores se han manifestado a través de sus gremios, donde el consenso es claro: Argentina no debería adherir al artículo 91, sino continuar con los criterios del 78”, afirmó. Esta postura refleja una clara oposición a las propuestas de adhesión impulsadas por los semilleros, quienes están convencidos de la necesidad de adoptar el artículo 91.

En un entorno donde los intereses son variados y las decisiones pueden impactar significativamente en la agroindustria, la búsqueda de un marco normativo justo y contemporáneo se vuelve más urgente que nunca.