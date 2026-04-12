El declive de Milei: crisis, promesas rotas y luchas internas

La imagen del gobierno de Javier Milei sigue deteriorándose. Desde un 48% de aprobación a principios de 2026, ahora apenas alcanza un 37%, mientras que su desaprobación supera el 60%. Expertos advierten que la crisis económica y las expectativas no cumplidas están provocando un creciente descontento entre la población.

El consultor político Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba & Asociados, destaca que la crisis económica es el principal factor que impacta negativamente en la percepción del gobierno. Asegura que las promesas incumplidas desde las elecciones de octubre son fuente de frustración y malestar social que podría poner en riesgo el futuro del oficialismo.

Un Panorama Desalentador

Según las últimas encuestas, alrededor del 65% de la población desaprueba la gestión de Milei. En un contexto donde las expectativas económicas no se han materializado, los escándalos de administración, como los de Adorni y la gestión de créditos hipotecarios, han acentuado el descontento popular.

Expectativas No Cumplidas

Córdoba enfatiza que el análisis debe plantearse en un marco crítico: muchas personas esperaban una mejora económica rápida tras la elección, lo cual no ha sucedido. Esta desconexión con la realidad está alimentando un clima social tenso y negativo.

Desaprobación y Descontento Social

Las cifras reflejan un descontento creciente. En diciembre la desaprobación había sido del 50%, pero volvió a escalar hasta el 65% en abril. Este patrón sugiere que el gobierno, tras un pequeño respiro, podría haber perdido la confianza de la ciudadanía. ¿Podrían estas cifras traducirse en un cambio en las próximas elecciones?

Temor y Voto

Una cuestión clave planteada por Córdoba es el fenómeno del “voto pánico”. Asegura que muchos votaron a Milei desde el miedo a lo que podría haber sido un regreso al pasado. Este contexto podría complicar las aspiraciones futuras del presidente, especialmente si no cumple con las expectativas económicas de su electorado.

El Rol de Donald Trump en el Escenario Político

El apoyo previo de Donald Trump fue crucial durante las elecciones, pero con la situación actual, su respaldo parece tambalear. Córdoba sugiere que las elecciones de noviembre en Estados Unidos podrían afectar directamente la estabilidad política de Milei en Argentina.

La Gestión de Expectativas

El gobierno enfrenta un desafío de comunicación. La falta de un vocero claro en momentos de crisis ha contribuido a un ambiente de confusión y malestar. Los ciudadanos demandan respuestas, y la ausencia de narrativas efectivas solo agrava la situación.

Mirando Hacia Adelante

La agenda económica es prioritaria para la población argentina. En un escenario donde la incertidumbre sigue presente, Milei debe gestionar no solo su imagen, sino también las expectativas de un electorado que cada vez es más exigente.

Las elecciones de octubre se perfilan como un desafío formidable. La historia reciente muestra que los presidentes que no renuevan su mandato, suelen enfrentar dificultades en un contexto semejante. La capacidad del gobierno para adaptarse y responder a las demandas del electorado será su mayor prueba en los meses próximos.