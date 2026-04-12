El Gobierno espera un aumento en la demanda de pesos y una caída de la inflación

La economía argentina enfrenta un momento crucial donde la inflación se convierte en el centro del debate. Con señales de cambios inminentes, el futuro de la demanda de pesos se mantiene incierto, desafiando al gobierno y a los ciudadanos.

El Gobierno argentino presenta dos razones constantes ante las críticas sobre la elevada inflación: la caída en la demanda de pesos y la aún en proceso «recomposición de precios relativos», que considera el aumento de tarifas de servicios públicos tras años de estancamiento. Sin embargo, no se detalla claramente el tiempo que tomará solucionar estos factores, aunque se sugiere que estamos cerca de un posible punto de inflexión.

Efecto Dolarización: Realidad y Consecuencias

Toto Caputo, ministro de Economía, sostuvo que el impacto de la dolarización masiva, que surgió antes de las elecciones de octubre, no se ajusta automáticamente tras el favorable resultado electoral del oficialismo. “El desequilibrio se produjo por la menor demanda de pesos, y esto toma tiempo para reconstruirse», explicó Caputo, enfatizando que los efectos negativos que enfrentamos actualmente son consecuencia de esas decisiones.

Precios Relativos en Aumento

A medida que se actualizan los precios, el impacto se agrava con el aumento en los costos de electricidad, gas y agua, junto a un crecimiento en los precios del petróleo. La necesidad de tiempo para normalizar esta situación sigue siendo la respuesta principal del gobierno.

Visión de Milei sobre la Inflación

El presidente Javier Milei, en una interacción reciente, clarificó que hay diferencias entre el cambio de precios relativos y la inflación. Sin embargo, destacó que la sobreoferta de dinero provoca un aumento inmediato del índice de precios. A su juicio, este exceso de dinero proviene de la herencia del pasado cepo y controles de precios durante la administración anterior.

¿Se Estancará la Demanda de Pesos?

Aunque el gobierno insiste en que la demanda de pesos alcanzará un nivel estable, las voces discordantes, como economistas ortodoxos, criticaron la lentitud del Banco Central en la compra de dólares. “Las compras más grandes no necesariamente generan inflación de manera inmediata”, argumentan, sugiriendo que podría haber un ajuste del mercado eventualmente.

Expectativas de Mercado

Ante el próximo vencimiento de deuda, se anticipa que Caputo buscará absorber más pesos que podrían estar generando presión sobre precios. Esta política, aunque controvertida, pretende estabilizar la economía, a pesar de que algunos analistas advierten que podría intensificar la recesión industrial.

El Campo: ¿Un Socorro Económico?

Con la llegada del «trimestre dorado», que se traduce en la fuerte entrada de divisas por la cosecha de soja, el gobierno espera mejorar su posición monetaria. Se estima que el campo podría generar alrededor de u$s40.000 millones en exportaciones, aumentando la confianza en el mercado y potencialmente elevando la demanda de pesos.

Desafíos en la Compra de Dólares

Sin embargo, no todos los analistas comparten un optimismo similar. Existe preocupación por que, en tiempos de gran flujo dólar, los ahorristas puedan decidir proteger sus inversiones dolarizando sus ahorros, afectando la estabilidad del peso.

Condiciones del Mercado de Alimentación

Un punto positivo para el gobierno podría ser la desaceleración en los precios de los alimentos. Aunque los costos de otros bienes continúan incrementándose, se ha registrado una disminución en la inflación alimentaria, lo que genera expectativas favorables para el futuro próximo.

Perspectivas Futuras

El próximo mes podría ser clave: si bien el aumento en la demanda de pesos podría estabilizarse con el flujo de divisas del campo, el temor a que los ahorristas busquen refugio en dólares siempre está presente. Así, el escenario inflacionario argentino continúa siendo volátil, dejando a muchos preguntándose si se alcanzará un equilibrio o si la incertidumbre seguirá marcando el rumbo económico.