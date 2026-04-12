San Juan: Estudiante de 14 años lleva arma de juguete a la escuela

Un inquietante incidente sacudió a una escuela en Pocito, San Juan, cuando un joven de 14 años entró al aula portando una réplica de arma de fuego. La situación desató alarmas y llevó a una rápida respuesta policial.

El alarmante suceso se produjo cuando docentes y directivos notaron la presencia del objeto, generando una intensa preocupación entre los alumnos. Inmediatamente, se activaron los protocolos de emergencia y se contactó al servicio de emergencias.

Las fuerzas de seguridad llegaron rápidamente al establecimiento, donde se aseguraron de controlar la situación y confiscaron la réplica, que tras las pericias resultó ser un modelo de airsoft capaz de disparar balines de plástico.

Después de ser identificado, el adolescente fue llevado junto a sus padres para declarar ante las autoridades. Durante este proceso, el joven reveló que había llevado el objeto al colegio debido a experiencias de bullying que estaba viviendo en la institución.

Esta declaración ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo el contexto del incidente, buscando determinar si existían denuncias previas o señales de agresión que no habían sido tratadas adecuadamente.

El caso ha sido asumido por la Justicia de Menores, que analizará la situación y evaluará las medidas necesarias para brindar apoyo al estudiante afectado, así como revisar las dinámicas de convivencia en la escuela.