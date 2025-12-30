Consumo Navideño: Ligero Aumento, pero Gastos Aún Restrictivos

Las ventas navideñas de este año han dejado una impresión agridulce en el comercio argentino. Aunque se registró un pequeño aumento en las ventas, los comercios aún luchan por recuperarse plenamente.

Durante una entrevista con Canal E, la periodista y experta en consumo Celeste Sánchez analizó el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y brindó detalles sobre el leve crecimiento en las ventas y los retos que enfrenta el comercio.

El consumo navideño ha presentado un panorama moderadamente positivo, con un crecimiento del 1,3% en comparación con el año anterior. Sin embargo, Sánchez advierte sobre la complejidad de estos números: “aunque las ventas han aumentado, hay muchas diferencias entre los diferentes sectores”, comentó.

Un Híbrido de Éxitos y Fracasos en Diferentes Sectores

Mientras algunos sectores como la perfumería han visto incrementos cercanos al 30%, otros, como la electrónica y los celulares, han sufrido caídas de alrededor del 4% y 6,6% respectivamente. “Estas tendencias no son nuevas y reflejan un cambio en los hábitos de consumo a lo largo de los años”, explicó Sánchez.

Estrategias Comerciales: Promociones que Marcan la Diferencia

Otro aspecto relevante del informe es el nivel de gasto promedio, que se situó en aproximadamente 36.000 pesos. A este monto se llegó gracias a las agresivas promociones implementadas por los comerciantes, que ofrecieron descuentos y facilidades de pago para estimular las ventas. Sánchez destacó que estas tácticas eran imperativas en un año donde el consumo se había visto marcado por la disminución.

“Los comerciantes necesitaban esta última inyección de ventas del año en un contexto donde el consumo es débil”, recalcó. A pesar del pequeño repunte, muchos aún no logran observar un cambio significativo en sus ingresos diarios.

Transformaciones en los Hábitos de Consumo

La manera de comprar ha evolucionado notablemente. “Hoy en día, las compras son más conscientes, asociadas a necesidades reales”, expresó Sánchez. Esto se traduce en una disminución del interés por productos de mayor costo, como juguetes y artículos electrónicos.

Pese a las expectativas que pudiera generar el Día de Reyes, los comercios enfrentan el desafío de hacer frente a un consumo que se reduce cada vez más.

El Papel de la Competencia Internacional

La experta también mencionó cómo ha cambiado el panorama competitivo: “En la actualidad, productos nacionales e importados coexisten en el mercado”, señaló Sánchez. La tendencia a comprar en el exterior ha crecido, lo que conlleva a una reconfiguración de precios y expectativas. “Ya no es imprescindible contar con el comercio local como intermediario para acceder a productos importados”, concluyó, subrayando el impacto del comercio electrónico en el consumo interno.