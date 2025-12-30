La Justicia apoya el cierre nocturno de calles en Villa Allende por razones de seguridad

La Justicia de Córdoba Avala Medidas de Seguridad en Villa Allende

Un fallo reciente de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Córdoba respalda el cierre nocturno de calles en Villa Allende como parte de un programa integral de seguridad y prevención del delito.

Respaldo Judicial a la Seguridad Ciudadana

El 30 de diciembre de 2025, el tribunal aprobó la Ordenanza N.º 14/2025, permitiendo el cierre de calles secundarias entre las 22 y las 6 horas. La decisión surge como respuesta a un incremento en la delincuencia, con una inversión municipal de aproximadamente 600 millones de pesos que incluye la instalación de 130 cámaras de seguridad y un moderno sistema de fibra óptica.

Derecho a la Seguridad y la Tranquilidad

En este contexto, la corte enfatizó que la seguridad trasciende ser una responsabilidad del Estado; es también un derecho fundamental de los ciudadanos. Sin un entorno seguro, se ven comprometidos otros derechos esenciales, como la vida y la integridad personal. Así, el tribunal argumentó que la limitación del tránsito vehicular es un medio razonable para salvaguardar la seguridad pública.

Las Perspectivas de los Vecinos

Algunos vecinos, representados por figuras como Noemí Vallejos, María del Carmen Auchter Palmisano y Verónica Olivia Pérez Furlan, cuestionaron la medida, alegando que violaba el derecho constitucional a la libre circulación. Sin embargo, el tribunal subrayó que el derecho a transitar no es absoluto y puede ser restringido para proteger un interés superior.

Participación Ciudadana y Reacción de los Vecinos

Durante el proceso judicial, se ajustó el mecanismo de participación, incluyendo a inquilinos mediante el Decreto N.º 119/2025. A pesar de esto, solo el 1.98% de los ciudadanos expresó oposición al programa, muy por debajo del 40% necesario para detener la medida en cada sector.

Datos que Justifican la Decisión

El tribunal basó su fallo en datos de delincuencia que revelan un aumento significativo de delitos durante el segundo semestre de 2024 y entre enero y septiembre de 2025, donde el 54% al 59% de ellos ocurrieron durante la noche. Barrios como Lomas Sur y Pan de Azúcar fueron identificados como críticos en cuanto a la seguridad.

Futuro de la Seguridad en Villa Allende

Con esta resolución, la Municipalidad de Villa Allende queda autorizada a seguir implementando el cerramiento nocturno de calles y a expandir el monitoreo, sumando cámaras en las Áreas de Seguridad Vecinal. Este enfoque busca no solo proteger a la comunidad, sino también mejorar la calidad de vida de sus habitantes.