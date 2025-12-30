Hallan a tres senderistas muertos en el Monte Baldy, California

Un grupo de excursionistas se vio envuelto en una tragedia en Mount Baldy, California, donde tres personas perdieron la vida tras un accidente en uno de los senderos más desafiantes de la región.

Accidente Fatal en el Sendero Devil’s Backbone

La tarde del lunes, las autoridades del condado de San Bernardino informaron sobre el hallazgo de tres cuerpos en el sendero Devil’s Backbone, ubicado a más de 3,000 metros de altura, justo al este de Los Ángeles. Las víctimas estaban entre los reportes de un excursionista herido que cayó 150 metros por un acantilado.

Condiciones Climáticas Complican el Rescate

A pesar de los intentos iniciales de los equipos de rescate, los fuertes vientos frustraron varias operaciones aéreas para auxiliar a los heridos. La comunicación del accidente se realizó alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un amigo del herido logró llegar a un área con señal celular y proporcionó coordenadas GPS a los rescatistas.

Un Rescate Frustrado

A pesar de que un grupo de helicópteros pudo localizar a los excursionistas, no pudieron aterrizar debido a las inclemencias del tiempo. Fue solo horas más tarde que un médico pudo ser transportado hasta el lugar, donde encontró a las tres personas sin vida cerca de las 19:30.

Nuevo Siniestro en la Misma Montaña

La tragedia en Mount Baldy trae a la memoria el caso del actor Julian Sands, quien desapareció mientras realizaba una excursión en enero de 2023 y fue hallado fallecido meses después. Este mes, otros 15 excursionistas también sufrieron incidentes en la montaña, incluyendo pérdidas de orientación y accidentes.

Rescates Win y Nuevos Incidentes

En el mismo día del accidente, el departamento del sheriff anunció el rescate de dos hombres, de 18 y 31 años, que también se encontraban en el Mount Baldy. Uno de ellos resultó herido tras caer más de 30 metros, lo que refuerza la idea de que la seguridad en estas montañas es un tema crítico.

Recuperación de Hikers Perdidos

En octubre, tres jóvenes de 20 años habían sido rescatados en circunstancias similares, tras perderse en el mismo sendero. Afortunadamente, todos fueron hallados sin lesiones, lo que destaca la importancia de la preparación y la precaución en actividades de senderismo.