Falleció la mujer detrás del famoso pifie del Ecce Homo, la “restauradora” que se volvió un meme.

Cecilia Giménez, la pintora que ganó notoriedad mundial por su controvertida intervención en el famoso "Ecce Homo", ha fallecido a los 94 años. Su partida fue confirmada por el Santuario de la Misericordia, que destacó su espíritu generoso y su impacto en la comunidad.

Cecilia Giménez, quien había estado lidiando con problemas de salud y demencia senil, murió en la residencia donde se destinaban los fondos recaudados de su obra. Su historia, que comenzó con un intento de restaurar la pintura original de Elías García Martínez en Borja, España, se convirtió en un fenómeno viral a partir de 2012, cuando su “restauración” se volvió objeto de risas y memes en redes sociales.

El Incidente que Cambió Todo

La intervención de Giménez, que transformó la imagen de Cristo en un retrato de características infantiles y borrosas, fue realizada sin el consentimiento del Ayuntamiento de Borja. Desde el principio, las autoridades consideraron su acción como una «chapuza», subrayando que ella actuó sin autorización y sin la capacitación necesaria.

De la Burla al Cariño

Los primeros días tras el incidente fueron complicados para Cecilia, quien enfrentó críticas y burlas en internet. Sin embargo, con el tiempo, la percepción hacia ella cambió, y la figura de la artista se fue llenando de simpatía. Su historia ayudó a posicionar a Borja en el mapa turístico global, convirtiendo la controversia en una atracción que atraía a miles de visitantes al santuario.

Un Legado de Generosidad

Desde entonces, el santuario ha recibido a decenas de miles de personas deseosas de ver la obra en cuestión. Los ingresos por las entradas han sido destinados a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y al Santuario de la Misericordia, mejorando las instalaciones y apoyando a los ancianos de la comunidad.

Recuerdos Inolvidables

El alcalde de Borja, Alberto Arilla, comentó que el legado de Giménez ha sido fundamental para la localidad, destacando su «infinita generosidad». En tributo a su vida, el Santuario de la Misericordia expresó su agradecimiento a través de sus redes sociales, describiéndola como una mujer de entrega y fortaleza que siempre será recordada por su afecto hacia la comunidad.

Además, en 2012, Cecilia donó una de sus propias pinturas, «Las bodegas de Borja», que fue subastada para ayudar a los más necesitados del municipio, reafirmando su compromiso con la solidaridad.

“Descansa en paz, Cecilia, tu legado trasciende el arte y perdurará en nuestros corazones por siempre”, finalizaron en un emotivo mensaje que celebra su vida y contribuciones.