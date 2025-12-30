Transforma tu celular en una terminal de pagos con Mercado Pago

Descubre cómo Mercado Pago revoluciona los cobros para emprendedores y pequeños comercios con su innovadora función Point Tap, que convierte tu teléfono Android en un dispositivo de cobro sin contacto.

La herramienta Point Tap permite a los usuarios de Android recibir pagos mediante tarjetas de crédito y débito sin contacto, simplificando la forma en que los negocios gestionan sus transacciones. Esta funcionalidad, lanzada por Mercado Pago en 2025, se presenta como una solución accesible y eficiente, sin necesidad de hardware adicional.

Una Nueva Forma de Cobrar

Point Tap transforma tu celular en un dispositivo de cobro. Los clientes pueden acercar su tarjeta física o utilizar aplicaciones de billeteras móviles, facilitando la experiencia de pago. El dinero se acredita instantáneamente en la cuenta digital de Mercado Pago, lo que agiliza el proceso y elimina esperas innecesarias.

Dirigido a Todos

Esta funcionalidad está diseñada especialmente para feriantes, pequeños comercios y profesionales independientes que buscan alternativas rentables y prácticas a las terminales de cobro convencionales. El proceso es sencillo: solo hay que abrir la aplicación de Mercado Pago, elegir la opción de cobro con tarjeta y acercar el dispositivo del cliente al celular del vendedor.

Point Tap permite una experiencia de cobro cómoda y rápida.

Una Estrategia Innovadora

El lanzamiento de Point Tap es parte de una iniciativa más amplia de Mercado Pago para expandir el acceso a soluciones financieras digitales en América Latina. Con esta herramienta, la empresa busca reducir costos y barreras tecnológicas, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad para proteger la información de los usuarios.

Disponibilidad y Crecimiento

Point Tap ya está disponible en Argentina y otros países de la región, prometiendo un rápido crecimiento en adopción, especialmente en sectores donde los pagos con tarjeta son esenciales. Esta solución se une a tendencias observadas en mercados como Europa y Estados Unidos, donde métodos similares son comunes en pequeños comercios y servicios profesionales.