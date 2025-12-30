Plan de Impulso a PYMES del Gobierno de Javier Milei

Un nuevo impulso para las pequeñas y medianas empresas en el marco de la reforma laboral del Gobierno. La Púrpura se posiciona como el puente entre el oficialismo y los emprendedores del país.

En medio de la discusión sobre la reforma laboral, La Púrpura, un influyente grupo de profesionales de La Libertad Avanza, ha comenzado una intensa agenda con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas. Este mes, la agrupación dio sus primeros pasos en la construcción de una red de colaboración con empresarios, con la visión de presentar las transformaciones que impulsa la administración de Javier Milei para este sector clave de la economía.

Encuentro Estratégico: Oportunidades para las Provincias

El 16 de diciembre, La Púrpura organizó un encuentro en la sede de la Aduana, bajo el nombre Encuentro Estratégico sobre Aduana, Desregulación y Oportunidades para las Provincias. En este evento, empresarios de diversas partes del país se reunieron con funcionarios y legisladores para discutir las nuevas normativas aduaneras y su impacto positivo en las economías regionales y las PyMEs.

Expositores Clave en el Debate

Entre los oradores destacados se encontraban Andrés Velis, Director General de Aduanas, quien fue presentado como “el arquitecto de la nueva matriz de control inteligente y facilitación comercial”, y el senador Juan Carlos Pagotto, reconocido por su labor en la reforma económica y la promoción de un entorno más competitivo.

Una Hoja de Ruta Federal para el Éxito Empresarial

Durante más de una hora, el panel abordó una hoja de ruta que promete facilitar a las provincias, productores y PyMEs mejorar su capacidad de exportación e importación, utilizando un sistema aduanero más eficiente y transparente. La agrupación destacó la oferta de análisis, herramientas y soporte técnico para ayudar a que cada empresa pueda beneficiarse de estas nuevas regulaciones.

Próximos Pasos para el Desarrollo Empresarial

Este cónclave marca el inicio de una serie de encuentros que tienen como objetivo fortalecer las relaciones entre empresarios y dirigentes libertarios, fomentando una mayor colaboración y el desarrollo de estrategias que permitan maximizar los recursos de las PyMEs. Según fuentes de La Púrpura, las oportunidades de crecimiento son vastas y el sector está preparado para aprovecharlas.