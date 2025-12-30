Semino alerta sobre los jubilados en 2026: «La seguridad social aún sostiene el superávit fiscal»

El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, analiza el preocupante futuro de los jubilados en 2026 y critica la falta de acción política ante una crisis social visibilizada.

En una reciente conversación con Canal E, Eugenio Semino, reconocido defensor de la tercera edad, abordó la crítica situación de los jubilados argentinos de cara al año 2026. Expresó su preocupación por la falta de decisiones políticas que agravan un drama social que necesita ser resuelto.

Un Sistema Previsional Ignorado

Según Semino, la reforma jubilatoria ha sido echada del debate público y del Consejo de Mayo, lo que inquieta a expertos y organizaciones de adultos mayores. “La suspensión de la discusión sobre la reforma previsional no es accidental. Se ha planteado prorrogarla para fin de año, lo cual es un verdadero disparate”, afirmó con contundencia.

Financiamiento y Efectos Colaterales

El especialista enfatizó que el sistema de seguridad social en Argentina se sostiene principalmente mediante el trabajo y los aportes fiscales. “Cualquier modificación puede desfinanciar aún más un sistema que ya está en crisis”, advirtió. De acuerdo con Semino, si se reducen las contribuciones patronales, se pone en peligro la viabilidad de un sistema que ya enfrenta graves problemas de financiamiento.

Impuestos y su Impacto en los Jubilados

Semino sugirió que los impuestos, en particular el IVA, juegan un papel crucial en la financiación de la seguridad social. “Cualquier cambio en este tipo de tributos afectará directamente a los jubilados más vulnerables”, explicó, indicando que la postergación de la reforma se basa en criterios fiscales, donde los jubilados son quienes sostienen el superávit fiscal.

Una Crisis de Subconsumo

La situación es crítica: cinco millones de jubilados reciben apenas 420.000 pesos mensuales, mientras que la canasta básica se estima en 1.500.000. “La urgencia social es tal que muchos jubilados buscan trabajos temporales para sobrevivir, lo que les quita oportunidades a los jóvenes que aspiran a ingresar al mercado laboral”, añadió Semino.

La Politiquería y la Falta de Compromiso

Al ser consultado sobre la voluntad política para actuar, Semino fue claro: “No veo compromiso por parte de ningún sector político”. Recordó que se han presentado propuestas de mejoras parciales en años anteriores, pero muchas fueron vetadas, dejando una sensación de abandono entre la comunidad jubilada.

Un Drama Social Ignorado

Con un promedio de 400 casos atendidos por día, Semino compartió un diagnóstico alarmante: “Muchos jubilados no pueden comprar medicamentos, ni alimentarse adecuadamente”. Se trata de un “drama social invisibilizado”, que, según él, no ha recibido la atención necesaria por parte de quienes toman decisiones.

A pesar de la gravedad de la situación, Semino cerró con un mensaje de esperanza, enfatizando la necesidad de considerar a quienes han trabajado toda su vida y ahora enfrentan enormes dificultades. “En 2026, espero que se reconozca la dignidad de estos trabajadores”, concluyó.