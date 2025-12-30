Nuevo Aumento en la ITV: Precios de Inspección en Córdoba

Aumento en la Inspección Técnica Vehicular en Córdoba: ¿cuánto pagarás a partir de enero?

A partir del 1° de enero, los cordobeses enfrentarán un nuevo incremento en la tarifa de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), que afectará a todos los automovilistas de la ciudad. Este ajuste, del 18%, se suma al aumento del 21% registrado en julio y fue solicitado por la empresa concesionaria V.T.V. Córdoba S.A.

Detalles del aumento en la tarifa de ITV

El nuevo cuadro tarifario establece que los automóviles particulares deberán abonar $46.606 por la inspección. Las motocicletas de hasta 175 cc quedarán con un costo de $16.478, mientras que las de mayor cilindrada deberán pagar $24.845. Para los taxis y remises, la tarifa será de $53.406, y para las camionetas se prevé un costo de $67.701. Además, los camiones deberán pagar $93.143 y los ómnibus $85.079.

¿Por qué este aumento?

La empresa V.T.V. Córdoba S.A. justificó el incremento como una medida necesaria para asegurar la continuidad del servicio público, manteniendo la accesibilidad, eficiencia y calidad. Según indicaron, los costos operativos han aumentado un 44,37% en el último año, lo que ha llevado a la necesidad de ajustar las tarifas nuevamente.

La importancia de la ITV

La Inspección Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que asegura que los vehículos cumplan con los estándares de seguridad necesarios para circular. Durante esta revisión, se controlan elementos fundamentales como frenos, dirección, suspensión, luces, neumáticos y emisiones de gases. Obtener el certificado de ITV es esencial para la legalidad de la circulación en la ciudad.