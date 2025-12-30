Fallece a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

La inesperada partida de Tatiana Schlossberg, una notable periodista ambiental y nieta del expresidente John F. Kennedy, ha conmovido a muchos. Su legado sigue vivo a través de su lucha y su pasión por la justicia ambiental.

Tatiana Schlossberg, a los 35 años, ha fallecido tras una intensa batalla contra el cáncer. La hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg había compartido su diagnóstico de leucemia mieloide aguda en un emotivo ensayo publicado en noviembre de 2025 en *The New Yorker*.

Una Vida Dedicada al Periodismo Ambiental

Conocida por su trabajo en la defensa del medio ambiente, Schlossberg dejó una profunda huella. Su muerte fue anunciada por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy a través de una conmovedora publicación en Instagram, que decía: «Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones». No se especificaron detalles sobre la causa de su fallecimiento ni el lugar donde ocurrió.

Un Diagnóstico Duro de Aceptar

En mayo de 2024, Tatiana fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, poco después de dar a luz a su segundo hijo. Durante una consulta médica, se detectó un aumento en su conteo de glóbulos blancos, lo que llevó a este alarmante diagnóstico. La enfermedad que padecía era poco común en personas jóvenes, ya que se observaba principalmente en pacientes de mayor edad.

Un Testimonio de Resistencia

En su ensayo titulado «Una Batalla con mi Sangre», Schlossberg relató su experiencia enfrentando múltiples tratamientos, que incluyeron quimioterapia y dos trasplantes de células madre, así como su participación en ensayos clínicos. En una de sus más recientes sesiones, recibió la dura noticia de que su médico podía ofrecerle un año más de vida, si todo salía según lo planeado.

Un Mensaje Controversial

Además de hablar sobre su enfermedad, Schlossberg utilizó su plataforma para criticar ciertas políticas de salud impulsadas por su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. En su ensayo, expresó sus preocupaciones sobre cómo estas decisiones podrían afectar a pacientes de cáncer como ella. También, su madre, Caroline, llegó a instar a los senadores a rechazar su confirmación.

El legado de Tatiana Schlossberg como defensora del medio ambiente y periodista seguirá resonando en el tiempo y nos recuerda la importancia de luchar por la salud y el bienestar de todos.