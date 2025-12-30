Receta Coreana Tradicional: La Guía Paso a Paso que Está Arrasando

Descubre cómo preparar este delicioso fermentado coreano, una explosión de sabores que aportará un toque único a tus comidas. Te contamos todos los pasos esenciales para que disfrutes de un auténtico kimchi en tu hogar.

Qué es el Kimchi y por qué es especial

El kimchi es un clásico de la cocina coreana, elaborado principalmente con col napa y enriquecido con ajo, jengibre, ají gochugaru y salsa de pescado. Su sabor, que puede oscilar entre el picante y el ácido, se intensifica con el tiempo de fermentación.

Ingredientes que Necesitarás

Para hacer kimchi desde cero, necesitarás:

Pera, media cebolla, cinco dientes de ajo, jengibre fresco, salsa de pescado, cebollín, zanahoria y gochugaru, entre otros.

Pasos para Preparar el Kimchi

1. Mezcla Base en la Licuadora

Comienza mezclando en la licuadora la pera, media cebolla, los dientes de ajo, el jengibre y la salsa de pescado. Licúa hasta obtener una textura homogénea.

2. Preparación de la Pasta de Kimchi

En un bowl, combina la pasta obtenida con cebollín, cebolla larga, zanahoria y gochugaru. Mezcla bien para asegurar que todos los ingredientes estén unidos.

3. Salado de la Col Napa

Corta la col napa a la mitad o en cuartos si es grande. Espolvorea sal entre las hojas, separándolas ligeramente para que la sal penetre. Deja reposar durante dos horas para que suelte líquido y se ablande.

4. Enjuague y Preparación Final

Tras el reposo, enjuaga bien la col para eliminar la sal y escúrrela. Unta generosamente la pasta de kimchi entre cada hoja, asegurando que todo quede cubierto.

5. Fermentación en Frasco

Utiliza un frasco de vidrio esterilizado para compactar el contenido, expulsar burbujas de aire y ciérralo. Deja fermentar a temperatura ambiente durante al menos dos días.

Disfruta de tu Kimchi

Después de la fermentación, guarda tu kimchi en la nevera. Puedes disfrutarlo solo, como un bocado, o usarlo para darle un toque especial a sopas, arroces y fideos, aprovechando su frescura y acidez equilibrada.