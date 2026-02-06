Contienda en Nueva Jersey: Elecciones primarias demócratas para el Congreso en suspenso

En un emocionante giro de los acontecimientos, una primaria Demócrata en Nueva Jersey ha visto a una desafiante progresista tomar la delantera en una contienda que estaba considerada como un triunfo para un representante saliente.

El jueves, los votantes de Nueva Jersey fueron convocados a elegir al sucesor de la excongresista Mikie Sherrill, tras su renuncia para asumir el cargo de gobernadora. Entre los once candidatos, Tom Malinowski, quien representa un distrito vecino, comenzó la noche liderando las encuestas.

La Sorpresa del Avance Progresista

Aunque la dirección del Comité Nacional Demócrata felicitó rápidamente a Malinowski, la situación cambió a medida que se contaban los votos. Analilia Mejia, una activista progresista y ex directora política de Bernie Sanders, logró superar al excongresista, colocándose 488 votos por delante de Malinowski cuando se habían contabilizado más de 61,000 boletas.

Un Mensaje a Favor de la Progresividad

Mejia se mostró cauta en su declaración, afirmando en una conferencia de prensa: “Creo que hemos salido victoriosos, pero quiero asegurarme de que se escuche la voz de cada votante.” Su posible victoria podría dar un impulso significativo a los Demócratas progresistas, crucial para las elecciones de medio término de noviembre, donde el partido busca recuperar el control de la Cámara y el Senado.

Apoyo de Importantes Figuras Progresistas

El respaldo de figuras influyentes como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez respaldó su campaña, enfocada en la organización comunitaria y la justicia económica. Durante un evento en enero, Mejia resaltó: “En momentos de aumento del autoritarismo y la inseguridad económica, cualquier Demócrata tradicional no es suficiente.”

Malinowski y la Persistente Oposición

A pesar de haber recibido el apoyo de figuras como el senador Andy Kim, Malinowski enfrentó una campaña repleta de publicidad negativa, con más de 2.3 millones de dólares en anuncios adversos financiados por el United Democracy Project, un Super PAC relacionado con AIPAC. La controversia ha girado en torno a su postura sobre la ayuda a Israel, lo que generó críticas desde diversos sectores.

El Próximo Paso en la Contienda

El ganador de esta primaria Demócrata se preparará para enfrentar al alcalde de Randolph Township, Joe Hathaway, el único candidato Republicano en la elección general especial programada para el 16 de abril, donde se decidirá quién ocupará el puesto vacante en la Cámara de Representantes.