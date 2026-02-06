¡El Festival del Fernet Invade la Plaza Próspero Molina en Cosquín!

El Festival Provincial del Fernet Se Traslada a Cosquín: Un Evento Imperdible para los Amantes de la Música y la Cultura

Córdoba está lista para recibir a uno de sus eventos más emblemáticos. La Plaza Próspero Molina de Cosquín será el nuevo hogar del Festival Provincial del Fernet (FPF), que se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo de 2026, bajo el lema «El fernet cambia de escenario, la historia también«.

Un Encuentro Musical de Épicas Dimensiones

Con la conducción de Cristian Bazán, el festival promete una vibrante grilla artística que presentará cinco destacados artistas cada noche. Entre los nombres que ya han confirmado su participación se encuentran Lisandro Márquez, Fabricio Rodríguez, Los Abuelos de la Nada, La Zimbabwe y el humor del popular Negro Álvarez, haciendo de este evento un verdadero banquete musical para todos los gustos.

Un Tributo a la Historia del Fernet

Uno de los momentos más emotivos del festival será el homenaje a Negro Becerra, un músico local que revolucionó la manera de disfrutar el fernet con una mezcla que ha llegado a ser un clásico. Este tributo destaca la bebida como un símbolo de unión y amistad, trascendiendo barreras sociales en Argentina.

Un Motor Impulsor de la Economía Local

A parte de su atractivo musical, se espera que el festival sirva como un verdadero impulso para la economía regional. Con una asistencia proyectada de más de 15.000 personas por día, se anticipa una ocupación hotelera al máximo. Así, el evento ofrecerá:

Atractivos para Todos

Los asistentes disfrutarán de una variedad de actividades:

Expo Fernet: Un espacio dedicado a productores artesanales que muestra la esencia de la bebida.

Un espacio dedicado a productores artesanales que muestra la esencia de la bebida. Sector Gastronómico y de Marcas: Áreas diseñadas para disfrutar de degustaciones y experiencias culinarias únicas.

Áreas diseñadas para disfrutar de degustaciones y experiencias culinarias únicas. Feria de Artesanos y Parque de Diversiones: Actividades variadas para toda la familia, asegurando que haya opciones para todos.

Cosquín: El Nuevo Epicentro Cultural de Argentina

Este movimiento estratégico no solo inicia una nueva temporada turística, sino que también posiciona a Cosquín como el referente de un evento de reconocimiento nacional, donde se fusionan identidad cultural y oportunidades de visibilidad para la música argentina. Con una cobertura audiovisual integral, cada momento de esta fiesta popular será registrado para perpetuar la memoria de lo que promete ser una celebración inolvidable.