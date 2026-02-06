Dólar Blue: Cotización del Viernes 6 de Febrero

Actualización del Dólar en Argentina: Cotizaciones del 6 de Febrero de 2026

Hoy, viernes 6 de febrero, las cotizaciones del dólar en Argentina han experimentado movimientos significativos. Conoce los valores más recientes y cómo se encuentran los diferentes tipos de cambio.

¿Cuál es el Valor del Dólar Blue Hoy?

El dólar blue finalizó la jornada a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, reflejando una fuerte demanda en el mercado paralelo.

El Dólar Oficial: Cotización Actual

Según el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial concluyó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, manteniendo su tendencia estable.

Causa YPF: Argentina presenta declaración sobre el oro del BCRA en EE.UU.

Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, cerró hoy en $1.450,50 para la compra y $1.459,90 para la venta, mostrando el dinamismo del mercado financiero local.

Valor del Dólar Blue: Actualización del 6 de Febrero

Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se posicionó en $1.492 para la compra y $1.492,90 para la venta, reflejando las fluctuaciones del mercado financiero.

Nuevas medidas del Gobierno buscan recortar $5 billones en gasto público.

Dólar Cripto: Cotización Actual

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra a $1.497,60 para la compra y $1.497,70 para la venta.

Dólar Tarjeta: Últimos Valores

El dólar tarjeta, que se utiliza para las transacciones en el exterior, cotiza hoy a $1.885, afectando a los viajeros y consumidores en el extranjero.

Paritarias en desinflación: ¿Por qué aún no se perciben los aumentos salariales?

Riesgo País: Análisis Actual

El riesgo país, indicador que refleja la percepción de riesgo en la economía argentina, se sitúa en 513 puntos básicos este viernes, marcando un panorama financiero desafiante.