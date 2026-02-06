El Gobierno esquiva el paro general y se alista para confrontar a la CGT

En medio de la tensión política, la Confederación General del Trabajo (CGT) planea una masiva movilización en la Plaza del Congreso el próximo 11 de febrero, desafiando al gobierno de Javier Milei en un momento clave para la reforma laboral.

Expectativa en el Gobierno y la CGT

El Senado se prepara para discutir la reforma laboral en apenas cinco días, y desde el Gobierno miran la situación con cautela. A pesar de las presiones de algunos gremialistas para convocar a un cuarto paro general, la falta de consenso en el consejo directivo de la CGT tiró por tierra estas intenciones.

Movilizaciones en Todo el País

La CGT ha decidido hacer sentir su voz a través de movilizaciones a nivel nacional, a pesar de la advertencia del Gobierno de aplicar un protocolo anti-piquetes. Desde la Casa Rosada, se reconoce la dificultad de evitar movimientos masivos, y ya se prevé un fuerte despliegue de fuerzas federales para garantizar la seguridad en el Congreso.

Tensión en las Calles

Aunque los funcionarios de Seguridad, como Patricia Bullrich, descartan un escenario conflictivo similar a las protestas de 2017, hay preocupación ante la posibilidad de que las calles se calienten durante las movilizaciones programadas. ATE, otro sindicato importante, ya anunció su participación en el paro del 11 de febrero.

Aislamiento del Reclamo Gremial

El Gobierno ha logrado distanciar el reclamo de la CGT de la postura de la mayoría de los gobernadores, quienes se muestran favorables a la reforma y temen perder recursos económicos. Los mandatarios provinciales que se oponen no han logrado una unión efectiva y han cancelado reuniones de gran importancia.

La Resistencia Sindical

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, ha manifestado que es crucial implementar un plan de lucha que incluya un paro general. Su llamado a la unidad ha encontrado eco entre algunos aliados, aunque muchos en las bases sindicales se sienten cada vez más aislados.

Intereses en Conflicto

El panorama para los gremialistas se complica con la presión externa y la falta de consenso interno. Pablo Moyano, reconocido por su postura combativa, ha buscado aliarse con organizaciones sociales, intensificando aún más la presión sobre el Gobierno.

Desafíos a la Administración Actual

El Gobierno, a su vez, enfrenta críticas por sus decisiones económicas, incluyendo la reciente exigencia al gobernador de Santa Fe, Luis Caputo, de gestionar eficientemente recursos de miles de millones de dólares. Esta situación pone de manifiesto la lucha constante entre las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad.

Mientras tanto, se acerca el día en que la CGT se movilizará y el debate sobre la reforma laboral comenzará en el Congreso, manteniendo a todo el país en suspense.