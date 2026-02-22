Controladores aéreos planifican paros: descubre los días afectados

Las nuevas medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos en Argentina podrían interrumpir significativamente el tráfico aéreo en los próximos días. Estas acciones buscan exigir mejoras salariales y condiciones laborales más justas.

Este sábado, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) dio a conocer un cronograma de paros que impactará todos los vuelos, con detenciones programadas en diferentes horarios a partir del jueves 26 de febrero.

Detalles del Paro Programado

Los paros se llevarán a cabo según el siguiente esquema:

Jueves 26 de febrero: 15 a 18 horas

15 a 18 horas Viernes 27 de febrero: 19 a 22 horas

19 a 22 horas sábado 28 de febrero: 13 a 16 horas

13 a 16 horas Domingo 1 de marzo: 9 a 12 horas

9 a 12 horas Lunes 2 de marzo: 5 a 8 horas

En su comunicado, ATEPSA enfatiza que estas acciones son parte de un «derecho legítimo de la acción sindical», remarcando que afectarán únicamente el despegue de aeronaves. Durante los periodos de paro, no se autorizarán despegues ni se recibirán ni transmitirán planes de vuelo.

Se exceptúan de esta medida las operaciones de aeronaves en emergencia y aquellas involucradas en servicios esenciales como sanitarios, humanitarios o de búsqueda y rescate.

Impacto en las Aerolíneas

Las aerolíneas ya han comenzado a sufrir las repercusiones del paro. Aerolíneas Argentinas se ha visto obligada a cancelar 255 vuelos, afectando a más de 31,000 pasajeros.

El Caso de Flybondi

En un contexto similar, Flybondi también ha enfrentado desafíos significativos. Aunque inicialmente operó en Ezeiza durante el paro general del 19 de febrero, tuvo que cancelar muchos de sus vuelos debido a la negativa de proveedores de combustible a prestar servicio durante esta medida de fuerza.

En su informe, Flybondi indicó que la falta de combustible resultó en la cancelación de 90 vuelos, afectando a más de 9,700 pasajeros. Durante la mañana, la aerolínea pudo operar solo algunas conexiones limitadas.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron que la situación de Flybondi se debe a una acción sindical y que ha impactado a numerosos pasajeros en las áreas de preembarque y check-in.