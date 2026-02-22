Estudiantes iraníes: Primera gran protesta tras la violenta represión de enero

Estudiantes iraníes se levantan contra el régimen en una ola de protestas

Las universidades de Irán se convierten en el epicentro de manifestaciones antigubernamentales, recordando las recientes tragedias ocurridas el mes pasado.

Los campus universitarios de Irán han sido escenario de intensas protestas contra el gobierno, marcando un resurgimiento significativo en la resistencia estudiantil tras la brutal represión de enero. Este sábado, estudiantes de la Universidad Tecnológica Sharif en Teherán salieron a las calles, expresando su descontento ante un régimen cada vez más opresivo.

Dinámicas de las manifestaciones

Las imágenes verificadas muestran a cientos de estudiantes marchando pacíficamente. Un video circulante en redes muestra a grupos sosteniendo banderas iraníes y coreando consignas como “¡Muerte al dictador!”, una clara referencia al líder supremo Alí Jamenei. Sin embargo, la calma inicial se tornó en tensión cuando se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y simpatizantes del gobierno en las inmediaciones.

Protestas en todo el país

Simultáneamente, se reportaron movilizaciones en otras universidades de Teherán y en Mashhad, donde los estudiantes también exigieron «libertad y derechos». Las convocatorias a nuevas concentraciones para el domingo indican que el descontento continúa creciendo.

Contexto político y militar

Estas manifestaciones surgen en un momento de alta tensión, con Estados Unidos reforzando su presencia militar en la región. Recientemente, el presidente Donald Trump insinuó la posibilidad de un ataque militar limitado si no se llega a un acuerdo satisfactorio con Irán en las conversaciones nucleares. Mientras, el gobierno iraní niega las acusaciones de aspiraciones nucleares, intentando desviar la atención sobre el corazón del descontento interno.

El impacto de la represión

A pesar de los recientes avances en las conversaciones nucleares entre funcionarios iraníes y estadounidenses, los indicadores de la represión interna son alarmantes. Organizaciones de derechos humanos aseguran que más de 6,000 personas han perdido la vida durante la ola de protestas más grande desde la Revolución Islámica de 1979, y continúan surgiendo reports sobre violaciones a los derechos humanos.

Las protestas del mes pasado, inicialmente motivadas por problemas económicos, rápidamente evolucionaron hacia un rechazo generalizado al régimen. La respuesta gubernamental ha sido feroz: más de 3,100 muertes reportadas, con una mayoría de víctimas catalogadas como “alborotadores”.

La voz internacional

Ante el clamor de los estudiantes, la comunidad internacional observa atentamente. Muchos en el exilio instan a la administración estadounidense a actuar, mientras otros advierten sobre los peligros de la intervención extranjera. Sin embargo, la diáspora iraní se encuentra dividida, evidenciando la complejidad de la situación.