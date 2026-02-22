Tiroteo en barbería de León, Guanajuato: dos muertos y cuatro heridos

Violencia en León: Ataque armado deja dos muertos en barbería

Un inesperado ataque armado en una barbería de León, Guanajuato, desata el temor en la comunidad, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los responsables.

Este sábado 21 de febrero, un grupo de jóvenes se encontraba en una barbería localizada en la cochera de un domicilio en la colonia San Martín de Porres cuando, cerca de las 15:00 horas, dos individuos en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego indiscriminadamente. Testigos reportaron al menos 20 disparos durante el ataque.

Un ataque sorpresivo que dejó heridos y víctimas fatales

Los agresores huyeron rápidamente del lugar, mientras que alarmados, los presentes contactaron a las autoridades. Según informes, seis personas resultaron heridas; cuatro fueron trasladadas de emergencia a un hospital, aunque lamentablemente, dos de ellas fallecieron en el lugar.

Acciones de los cuerpos de seguridad

La Policía Municipal se desplazó hasta la barbería para acordonar la zona y permitir el trabajo de los peritos, quienes se encargaron de realizar el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades informaron que se llevó a cabo un operativo en busca de los atacantes, pero hasta el momento no se han reportado detenciones.

Un contexto de creciente violencia en Guanajuato

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han marcado el inicio del año en el estado. En lo que va de 2023, se han registrado tres ataques armados significativos, el más reciente tuvo lugar el pasado 17 de febrero en un parque infantil en San Francisco del Rincón, dejando un saldo trágico de dos muertes y varios heridos, incluidos menores de edad.

Este clima de inseguridad se atribuye en gran parte a la lucha entre grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, quienes han intensificado sus confrontaciones en la región, resultando en una escalada de violencia que preocupa a la ciudadanía.

Un llamado a la tranquilidad y vigilancia

Las autoridades continúan trabajando para restablecer la seguridad en la zona, instando a la comunidad a mantener la calma y reportar cualquier actividad sospechosa. La violencia en Guanajuato ha creado un ambiente de incertidumbre, y la respuesta de los organismos de seguridad es crucial para abordar esta crisis.