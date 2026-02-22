Dólar en Caída: ¿Las Reservas Marcarán un Cambio en las Próximas Semanas?

La cotización del dólar sigue generando inquietud en los mercados argentinos, con cifras fluctuantes que reflejan un escenario complejo. Este artículo desglosa las últimas tendencias en el mercado cambiario y las variables que lo afectan.

En el cierre del pasado jueves, el dólar oficial marcó un valor de $1,410 en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista se posicionaba en $1,396. Por otra parte, el contado con liquidación alcanzaba los $1,465 y el Mep se situaba en $1,414. El dólar blue se movió en el mercado informal, alcanzando un monto de $1,440.

Fortaleza del Peso: Un Cambio de Escenario

El dólar mayorista se debilitó en las últimas semanas, y el peso logró destacarse como una de las monedas con mejor desempeño en lo que va del año. La calma cambiaria se hizo evidente, caracterizada por una oferta abundante de divisas y una demanda sólida por instrumentos en pesos. Este contexto parece haber mitigado la volatilidad, que no se presenta como una preocupación inmediata.

Factores Clave: Reservas y Demanda de Dinero

La estabilidad actual del tipo de cambio responde a una serie de factores interrelacionados, entre los que se incluyen el ritmo de acumulación de reservas y la demanda efectiva de dinero. La reciente estrategia del Gobierno combina compras de divisas en el mercado oficial y absorción de pesos mediante colocaciones del Tesoro, lo que ha planteado interrogantes sobre el futuro del dólar.

Impacto de las Liquidaciones Agropecuarias

Según analistas de Invecq, la caída del tipo de cambio mayorista ha sido desencadenada por una oferta de divisas alta, impulsada principalmente por la liquidación de obligaciones negociables tras las elecciones. Adicionalmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha experimentado un aumento en las liquidaciones agropecuarias debido a la temporada de cosecha, lo que contribuye a este flujo de dólares.

Compras y Ventas del BCRA

Recientemente, el BCRA ha registrado las compras más significativas desde el inicio de la nueva fase de remonetización, con compras diarias superando los USD 176 millones. Sin embargo, es crucial señalar que parte de estas compras están siendo contrarrestadas por ventas al Tesoro para el pago de intereses. Esto resulta en que la acumulación neta de reservas sea menor a la cantidad comprada.

Cambio en la Demanda de Pesos

Desde Ecolatina, exponen que la discusión no se limita a la oferta de dólares, sino que también involucra la demanda de dinero. Tras las elecciones, ha habido una disminución en la cobertura cambiaria, lo que ha reducido la incertidumbre. Sin embargo, las compras de divisas no han traducido en un aumento en la demanda estructural de pesos.

Perspectivas del Mercado: ¿Qué le Espera al Dólar?

La tendencia actual sugiere que el atractivo del carry trade se mantendrá en el corto plazo, mientras haya demanda sólida por instrumentos en pesos y oferta elevada de dólares. Sin embargo, el futuro del dólar dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para manejar las variables económicas cruciales sin causar tensiones en las tasas de interés.

A medida que la situación evoluciona, será fundamental prestar atención a la velocidad de acumulación de reservas y al comportamiento de la demanda de pesos, factores que determinarán el rumbo del dólar y su impacto en la economía argentina.