Controversia en Cholila: Empresario y intendente implicados en venta de donaciones

Los incendios en la cordillera chubutense desatan una tormenta de acusaciones y juicios en Cholila, donde la credibilidad institucional se ve seriamente amenazada.

La crisis provocada por los devastadores incendios en Cholila ha entrado en un capítulo crítico, donde la solidaridad se ha visto empañada por denuncias cruzadas y controversias legales. Mientras numerosas familias lidian con la tragedia del fuego, surgen interrogantes sobre el destino de las donaciones que deberían aliviar su sufrimiento.

Un Empresario en el Ojo de la Tormenta

En el epicentro de esta polémica se encuentra un empresario local, director del portal digital Cholila Online. Este individuo ha sido mencionado por uno de los detenidos en el caso como parte de un supuesto esquema de control y comercialización de la ayuda solidaria, lo que ha despertado la ira de la comunidad y cuestionado la integridad de las instituciones involucradas.

Acusaciones que Resuenan en la Comunidad

Jorge Hermosilla, uno de los arrestados, ha roto el silencio revelando que el intendente Silvio Boudargham y Darío Fernández, un conocido de la región, habrían intervenido en la distribución de donaciones. Según Hermosilla, Fernández se presentó como intermediario, alegando conocimiento local, y trató de hacerse cargo de la entrega, algo que fue rechazado por el grupo de voluntarios.

Como respaldo a sus acusaciones, Hermosilla afirmó tener fotografías y videos que pueden ser utilizados como evidencia en la investigación que avanza en la Justicia.

Darío Fernández: Un Personaje Controversial

El nombre de Darío Fernández no es nuevo en el ámbito local; su fama se ha cimentado en un perfil mediático confrontativo y precedentes de controversias que van desde conflictos con fuerzas de seguridad hasta denuncias por abuso y extorsión. En este contexto, su papel en la actual crisis ha reavivado viejos resentimientos, generando más dudas en un momento en que la comunidad necesita transparencia en la gestión de la ayuda.

El Intendente Bajo la Lupa

El intendente Silvio Boudargham, conocido por su tono polarizante en discursos, se encuentra ahora en la línea de fuego. No solo ha denunciado a supuestos “falsos voluntarios”, sino que también ha sido objeto de una denuncia penal en la Justicia de Río Negro por abuso de autoridad y otros delitos, lo que ha complicado aún más su situación.

A medida que las investigaciones avanzan tanto en Chubut como en Río Negro, la Fiscalía busca determinar si ha habido irregularidades en el manejo de las donaciones y el accionar de las autoridades locales.

Cholila vive una crisis de confianza en medio de este caos. En un momento donde la solidaridad debería ser el pilar, las disputas de poder han opacado el verdadero propósito de la ayuda, sumando dolor a una tragedia ya de por sí devastadora.