¿Cuánto cuesta importar una Tesla Cybertruck a Argentina?

La llegada de la Cybertruck ha revolucionado el mercado argentino. Este vehículo futurista promete establecer un nuevo estándar en la movilidad eléctrica en el país.

En agosto de 2025, dos unidades de la esperada Tesla Cybertruck desembarcaron en el puerto de La Plata, traídas por la compañía Black Saphire, propiedad del empresario Malek Fara.

Precios y Costos de Importación

Adquirir una Tesla Cybertruck en Argentina implica una inversión considerable. El precio de lista en Estados Unidos varía entre u$s69.990 y u$s99.990, dependiendo de la versión y sus características. Sin embargo, al llegar a nuestro país, los precios se disparan notablemente.

Esto se debe a factores como:

Impuestos de importación

Gastos logísticos

Ausencia de representación oficial de Tesla

Las primeras unidades trajeron un costo final de entre u$s250.000 y u$s300.000, haciendo de la Cybertruck un vehículo de lujo para un público selecto.

El alto precio en el mercado argentino es casi el triple del original en Estados Unidos.

La Modalidad de Importación y su Impacto

La importación de la Cybertruck en Argentina se realizó a través de un sistema que permite a personas y empresas traer vehículos sin representación oficial. Aunque legal, este método introduce costos imprevistos que elevan el precio final del automóvil.

Expectativas y Prestaciones

La Tesla Cybertruck promete marcar un hito en el sector, gracias a su diseño revolucionario, fabricada en acero inoxidable laminado en frío, y su suspensión neumática. Estas características la colocan entre las camionetas más avanzadas del mundo, ofreciendo autonomías que superan los 500 kilómetros y aceleraciones similares a las de un vehículo deportivo.

La llegada de este modelo innovador ha generado un gran interés en el mercado argentino, donde se esperan más importaciones en el futuro.