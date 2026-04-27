Controversia en Miami: Aviones Privados, Propiedades y la Crisis del Transporte

La reciente dimisión de Carlos Frugoni no solo refleja la inestabilidad del gabinete, sino también las complicaciones en el sector de Transporte y Obras Públicas, donde la falta de transparencia ha sido una constante.

El área de Transporte y su gestión de subsidios se han convertido en el centro de atención tras la salida de Frugoni, un funcionario que llegó al poder con grandes expectativas. Su renuncia, motivada por la revelación de propiedades no declaradas en EE. UU., plantea cuestionamientos sobre la ética en el manejo público.

Un Juego de Poder en el Transporte

Históricamente, el Ministerio de Economía ha mantenido un control casi absoluto sobre los subsidios destinados a colectivos y trenes. Sin embargo, la administración de Javier Milei ha sufrido varios cambios y ajustes que han dejado la gestión del transporte en un estado de incertidumbre y riesgo.

La Caída de Frugoni

Frugoni renunció luego de ser señalado en una investigación periodística que expuso sus intereses inmobiliarios ocultos. Su eliminación del cargo destaca no solo su error de juicio, sino también la falta de información y control en el ámbito gubernamental.

El Nuevo Liderazgo

A raíz de esta situación, Fernando Herrmann asumirá funciones más amplias en el sector de Transporte, dejando en manos de Mariano Plencovich el manejo de los subsidios a empresas de transporte público. La falta de experiencia de estos nuevos líderes puede revertir las mejores intenciones de la gestión actual.

La Historia Repetida de la Corrupción

Desde 2003, el sector de Transporte ha sido sinónimo de corrupción. Al mando de figuras como Julio De Vido, la falta de auditorías y controles efectivos ha permitido un crecimiento indiscriminado de los subsidios y contratos. Esta oscura trayectoria ha dejado un legado de impunidad y escándalos.

Los Eco de la Incompetencia

El reciente ciclo de funcionarios ha contribuido a un entorno de improvisación y desorganización. Desde las ambiciosas promesas de un «súper ministerio» hasta la fragmentación de funciones, queda claro que la planificación ha sido relegada a un segundo plano.

Un Futuro Incierto

Las decisiones sobre infraestructura y transporte deben ser rectificadas con urgencia. Sin una estrategia clara, el sector enfrenta el riesgo de quedar atrapado en un ciclo de errores pasados que han llevado a una creciente insatisfacción entre los usuarios y una gestión ineficiente de recursos públicos.

Al observar lo ocurrido con la Secretaría de Transporte, la preocupación crece: ¿será este el momento para reevaluar la política de subsidios y lograr una gestión más transparente y efectiva?