Gina Rinehart propone supervisar las redes sociales de inmigrantes en su discurso en el memorial de Anzac

La magnate minera expone su visión sobre la inmigración y la necesidad de fortalecer la defensa del país en un emotivo evento en la Ópera de Sídney.

En un emotivo homenaje del Día de Anzac, la empresaria Gina Rinehart, considerada la persona más rica de Australia, abogó por una revisión exhaustiva de los antecedentes de los inmigrantes, incluso de sus redes sociales. Su discurso en la icónica Ópera de Sídney atrajo a cerca de 4,000 asistentes y se centró en la identidad nacional y la protección de las tradiciones australianas.

Críticas al Gobierno y la Protección de Valores Nacionales

Durante su intervención, Rinehart sostuvo que el gobierno australiano no solo malgasta recursos, sino que también está erosionando las libertades y fallando en cuidar de los veteranos. «Nuestros procedimientos de inmigración deben permitir únicamente la llegada de individuos que hayan sido minuciosamente evaluados, incluyendo sus dispositivos electrónicos y redes sociales», afirmó la empresaria.

Un Llamado a la Comunidad

Rinehart enfatizó la importancia de dar la bienvenida a “inmigrantes pacíficos y contribuyentes”, cuestionando la necesidad de medidas más estrictas. «¿Qué australianos quieren que sus familias sufran a causa del terrorismo?», planteó durante su discurso.

Reacciones a Actos de Violencia y Discurso de Odio

La magnate también condenó con firmeza los recientes actos de violencia, incluyendo el ataque a la comunidad judía en Bondi, exigiendo una respuesta adecuada por parte de las autoridades. «Después de los judíos, ¿quién será el siguiente? ¿Los católicos romanos? ¿Otras fe pacíficas? ¿Es suficiente saber que muchos de nuestros compatriotas aún viven con miedo?», argumentó.

Compromiso con los Veteranos

En un esfuerzo por apoyar a los veteranos australianos, su empresa, Hancock Prospecting, anunció una inversión de $200 millones para convertir propiedades en viviendas para quienes se encuentran sin hogar, una de las mayores iniciativas privadas en este ámbito.

Presencia en el Evento y Reacciones de los Asistentes

Gina Rinehart, acompañada por miembros de su equipo, recibió muestras de agradecimiento y apoyo de los asistentes, quienes se acercaron para saludarla y fotografiarse con ella. La discusión sobre la seguridad y la defensa fue un punto focal, especialmente en un evento con tan alto simbolismo nacional.

La Visión del Futuro de Australia

En su discurso anterior, Rinehart había abogado por aumentar el presupuesto de defensa al 5% del PIB, argumentando la necesidad de un presupuesto robusto para garantizar la seguridad del país. Su postura sobre la inmigración y la protección de los valores australianos continúa generando debate político en el país.